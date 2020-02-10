Число жертв нового коронавируса достигло 908

В Китае число погибших в результате вспышки нового коронавируса выросло до 908. В эпицентре вспышки провинции Хубэй зарегистрирован 91 новый смертельный случай, а в целом по стране - 98, сообщает AFP.
Число подтвержденных случаев заболевания в целом по всем Китае составило уже 40 171, но за последние дни по всей стране зарегистрировано более 3000 новых случаев.
В воскресенье Всемирная организация здравоохранения указала, что число новых случаев заболевания, о которых каждый день сообщает Китай, "стабилизировалось", однако еще слишком рано говорить о том, что вирус достиг кульминации.
Вне континентального Китая подтверждены два случая смерти - один в Гонконге и второй на Филиппинах.
Число жертв нового коронавируса превысило число погибших в результате атипичной пневмонии в начале этого века.
В 2002 и 2003 года во всем мире было зарегистрировано примерно 8000 случаев заболевания атипичной пневмонией, в результате чего умерли 800 человек.
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