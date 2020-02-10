Число жертв нового коронавируса достигло 908

Число подтвержденных случаев заболевания в целом по всем Китае составило уже 40 171, но за последние дни по всей стране зарегистрировано более 3000 новых случаев.

В воскресенье Всемирная организация здравоохранения указала, что число новых случаев заболевания, о которых каждый день сообщает Китай, "стабилизировалось", однако еще слишком рано говорить о том, что вирус достиг кульминации.

Вне континентального Китая подтверждены два случая смерти - один в Гонконге и второй на Филиппинах.

Число жертв нового коронавируса превысило число погибших в результате атипичной пневмонии в начале этого века.

В 2002 и 2003 года во всем мире было зарегистрировано примерно 8000 случаев заболевания атипичной пневмонией, в результате чего умерли 800 человек.