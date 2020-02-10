Пн, 10.02.2020
Если последнее десятилетие нас чему-то и научило, так это тому, что нельзя руководствоваться тенденциями предыдущих лет, когда мы хотим предсказать, что ожидает нас в будущем. Из отчета "Мир в 2030 году"

Число жертв нового коронавируса достигло 908

ФОТО: STR/AFP

В Китае число погибших в результате вспышки нового коронавируса выросло до 908. В эпицентре вспышки провинции Хубэй зарегистрирован 91 новый смертельный случай, а в целом по стране - 98, сообщает AFP.

Число подтвержденных случаев заболевания в целом по всем Китае составило уже 40 171, но за последние дни по всей стране зарегистрировано более 3000 новых случаев.

В воскресенье Всемирная организация здравоохранения указала, что число новых случаев заболевания, о которых каждый день сообщает Китай, "стабилизировалось", однако еще слишком рано говорить о том, что вирус достиг кульминации.

Вне континентального Китая подтверждены два случая смерти - один в Гонконге и второй на Филиппинах.

Число жертв нового коронавируса превысило число погибших в результате атипичной пневмонии в начале этого века.

В 2002 и 2003 года во всем мире было зарегистрировано примерно 8000 случаев заболевания атипичной пневмонией, в результате чего умерли 800 человек.

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