Ср, 12.02.2020
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"Здесь нет тачскрина" и все оттенки пивного. Рига глазами иностранных блогеров

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Велодорожки и "все оттенки пивного"

ФОТО: Pexels, Flickr, коллаж TVNET

Что еще делают туристы в Риге, кроме того как дегустируют Рижский бальзам и трут носы животным с памятника Бременским музыкантам? Мы собрали подборку видео тревел-блогеров из Канады, США и России, которые посетили столицу нашей страны и рассказали о своих впечатлениях. 

Просмотрев несколько видео о Риге, которые записали и смонтировали иностранные блогеры, мы пришли к выводу, что, несмотря на то, что многие ограничиваются лишь стандартными пешеходными тропами Старого города, часть из них удивляется абсолютно логичным и привычным для нас вещам. А еще иногда они подмечают то, на что не обращаем внимание мы!

Галерея: Фестиваль уличной еды в Старой Риге

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Велодорожки и "все оттенки пивного"

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