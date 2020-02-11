"Здесь нет тачскрина" и все оттенки пивного. Рига глазами иностранных блогеров

Просмотрев несколько видео о Риге, которые записали и смонтировали иностранные блогеры, мы пришли к выводу, что, несмотря на то, что многие ограничиваются лишь стандартными пешеходными тропами Старого города, часть из них удивляется абсолютно логичным и привычным для нас вещам. А еще иногда они подмечают то, на что не обращаем внимание мы!