Фантастика! 20-летний швед установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

На международном турнире в польском городе Торунь 20-летний шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении.
Швед со второй попытки смог преодолеть планку на высоте 6,17 м. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда француз Рено Лавильени взял высотку 6,16 м.
Тогда француз смог впервые побить достижение легендарного украинца Сергея Бубки, который на рубеже 80-х и 90-х годов доминировал в прыжках с шестом, устанавливая рекорд за рекордом.
"Фантастическая работа! Мои искренние поздравления Арману и его родителям! Здорово, что у лёгкой атлетики есть такие таланты. Удачи! Двигайся выше!" - написал Бубка в своём Twitter.
6.17!!!@mondohoss600 broke the pole vault world record at @WorldAthletics— Sergey Bubka (@sergey_bubka) February 8, 2020
Indoor Tour meeting in Torun!
Fantastic job!
My sincere congratulations to Armand and his parents!
It's great athletics has got such talents.
Good luck!
Move higher!@EuroAthletics @worldolympians pic.twitter.com/WwvPWYotXo
У юного шведа действительно всё впереди. К своим 20 годам он выиграл юниорские чемпионаты мира и Европы, а также стал серебряным призёром взрослого чемпионата мира 2019 года.