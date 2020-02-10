Фантастика! 20-летний швед установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Швед со второй попытки смог преодолеть планку на высоте 6,17 м. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда француз Рено Лавильени взял высотку 6,16 м.

Тогда француз смог впервые побить достижение легендарного украинца Сергея Бубки, который на рубеже 80-х и 90-х годов доминировал в прыжках с шестом, устанавливая рекорд за рекордом.

"Фантастическая работа! Мои искренние поздравления Арману и его родителям! Здорово, что у лёгкой атлетики есть такие таланты. Удачи! Двигайся выше!" - написал Бубка в своём Twitter.

6.17!!!@mondohoss600 broke the pole vault world record at @WorldAthletics

Indoor Tour meeting in Torun!



Fantastic job!



My sincere congratulations to Armand and his parents!



It's great athletics has got such talents.



Good luck!

Move higher!@EuroAthletics @worldolympians pic.twitter.com/WwvPWYotXo — Sergey Bubka (@sergey_bubka) February 8, 2020