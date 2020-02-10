Пн, 10.02.2020
Если последнее десятилетие нас чему-то и научило, так это тому, что нельзя руководствоваться тенденциями предыдущих лет, когда мы хотим предсказать, что ожидает нас в будущем. Из отчета "Мир в 2030 году"

Фантастика! 20-летний швед установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Арман Дюплантис

ФОТО: Oleksiewicz/PressFocus/SIPA/Scanpix

На международном турнире в польском городе Торунь 20-летний шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении.

Швед со второй попытки смог преодолеть планку на высоте 6,17 м. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда француз Рено Лавильени взял высотку 6,16 м.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) on

Тогда француз смог впервые побить достижение легендарного украинца Сергея Бубки, который на рубеже 80-х и 90-х годов доминировал в прыжках с шестом, устанавливая рекорд за рекордом.

"Фантастическая работа! Мои искренние поздравления Арману и его родителям! Здорово, что у лёгкой атлетики есть такие таланты. Удачи! Двигайся выше!" - написал Бубка в своём Twitter.

У юного шведа действительно всё впереди. К своим 20 годам он выиграл юниорские чемпионаты мира и Европы, а также стал серебряным призёром взрослого чемпионата мира 2019 года.  

НАВЕРХ