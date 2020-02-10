Пн, 10.02.2020
В течение этого десятилетия увеличится спрос на электромобили - к концу 2020-х каждый пятый проданный автомобиль будет работать на электричестве, а к 2040 году таковых будет половина от общего числа. Из отчета "Мир в 2030 году"

В Риге выступит, вероятно, один из самых ярких артистов года - Мэвл

Мэвл

ФОТО: Пресс-фото

В пятницу, 15 мая, в клубе Studio 69 выступит молодой белорусский исполнитель Мэвл. Автор хитов "Патамушка", "Холодок" и "Магнитола", которые попали в Топ сразу после выхода.

Артист всё чаще появляется на страницах журналов и в лентах соцсетей.

Мэвл находится на пороге большого успеха и претендует на звание одного из самых ярких артистов года.

Ещё год назад Влад даже не подозревал, что сразу две композиции - "Холодок" и "Патамушка" будут уверенно держаться на верхних позициях во всех топ чартах. Если бы тогда белорусскому студенту-автокрановщику сказали, что ему вручат молодежную премию за самый яркий старт в области современной музыки, то он принял бы сказанное за смешную шутку.

А сейчас общее число прослушиваний только этих хитов уже превышает 20 миллионов. Фанаты с нетерпением ждут дебютный альбом, который Мэвл обещает выпустить совсем скоро.

Последние новости

НАВЕРХ