В Риге выступит, вероятно, один из самых ярких артистов года - Мэвл

Ещё год назад Влад даже не подозревал, что сразу две композиции - "Холодок" и "Патамушка" будут уверенно держаться на верхних позициях во всех топ чартах. Если бы тогда белорусскому студенту-автокрановщику сказали, что ему вручат молодежную премию за самый яркий старт в области современной музыки, то он принял бы сказанное за смешную шутку.