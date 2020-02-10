Maxima пришлось приостановить торговлю мясом: выявлен возбудитель инфекции

В минувшую пятницу сеть супермаркетов Maxima остановила торговлю свежим мясом после выявления биологического загрязнения в продукции компании Biovela — в свиных шейке и окороке. В данный момент поставки в торговой сети возобновились, сообщает агентство LETA со ссылкой на Maxima.
"Мы постоянно проводим независимые исследования в своей сети. При проведении тех или иных исследований по самоконтролю было обнаружено микробиологическое загрязнение в свиных шейке и окороке Biovela", — сообщила директор департамента по коммуникационным и корпоративным делам Maxima Эрнеста Дапкене.
В пятницу она сообщала BNS, что торговля свежим мясом и маринованными продуктами остановлена в связи с возникновением подозрений на микробиологическое загрязнение сальмонеллой.
"В данный момент поставки в магазины нашей сети уже возобновлены. Поскольку мы не берем продукцию у Biovela, которая находится под подозрением, мы попросили других поставщиков как можно быстрее увеличить объемы их продукции. Мы приносим извинения своим клиентам за неудобства, если пока не во всех магазинах можно найти свежее мясо и маринованные полуфабрикаты в полном ассортименте", - говорится в сообщении Maxima.
О ситуации информирована Государственная продовольственно-ветеринарная служба (PVD) Литвы. Результаты проверки будут известны через неделю.