Maxima пришлось приостановить торговлю мясом: выявлен возбудитель инфекции

"Мы постоянно проводим независимые исследования в своей сети. При проведении тех или иных исследований по самоконтролю было обнаружено микробиологическое загрязнение в свиных шейке и окороке Biovela", — сообщила директор департамента по коммуникационным и корпоративным делам Maxima Эрнеста Дапкене.

"В данный момент поставки в магазины нашей сети уже возобновлены. Поскольку мы не берем продукцию у Biovela, которая находится под подозрением, мы попросили других поставщиков как можно быстрее увеличить объемы их продукции. Мы приносим извинения своим клиентам за неудобства, если пока не во всех магазинах можно найти свежее мясо и маринованные полуфабрикаты в полном ассортименте", - говорится в сообщении Maxima.