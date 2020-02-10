Торговля мясом в литовской Maxima была остановлена из-за биологического загрязнения. В Латвии угрозы нет

"Мы постоянно проводим независимые исследования в своей сети. При проведении тех или иных исследований по самоконтролю было обнаружено микробиологическое загрязнение в свиных шейке и окороке Biovela", - сообщила директор департамента по коммуникационным и корпоративным делам "Maxima" Эрнеста Дапкене.

"В данный момент поставки в магазины нашей сети уже возобновлены. Поскольку мы не берем продукцию у Biovela, которая находится под подозрением, мы попросили других поставщиков как можно быстрее увеличить объемы их продукции.

Мы приносим извинения своим клиентам за неудобства, если пока не во всех магазинах можно найти свежее мясо и маринованные полуфабрикаты в полном ассортименте", - говорится в сообщении Maxima.

В то же время Maxima в Латвии сообщила TVNET, что цель торговой сети - обеспечить клиентам высококачественную продукцию, которая регулярно подвергается проверкам в сертифицированной лаборатории.

В понедельник, 10 февраля, были получены результаты экспертизы в сертифицированной лаборатории, из которых следует, что мясные продукты как из Литвы, так и из Латвии соответствуют самым высоким стандартам качества.

Отдельные продукты, которые на некоторое время были изъяты с полок торговой сети Maxima в Латвии и после полученных анализов отвечают всем стандартам качества, в ближайшее время снова будут доступны в магазинах Maxima в Латвии.