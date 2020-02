We are ready to be или «мы готовы быть» – именно так можно охарактеризовать отношения артистов и актеров нового поколения: Иевы Флоренце-Виксне и Оскара Флоренцса-Виксне, которые начались примечательно – под музыку. С прошлого лета Иева и Оскар продолжают писать музыкальную дорожку своей жизни в браке, и каждое особое, запоминающееся событие имеет свою песню настроения, которая ассоциируется с ним.