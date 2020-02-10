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We are ready to be или «мы готовы быть» – именно так можно охарактеризовать отношения артистов и актеров нового поколения: Иевы Флоренце-Виксне и Оскара Флоренцса-Виксне, которые начались примечательно – под музыку. С прошлого лета Иева и Оскар продолжают писать музыкальную дорожку своей жизни в браке, и каждое особое, запоминающееся событие имеет свою песню настроения, которая ассоциируется с ним.

Иева и Оскарс были однокурсниками и сначала не понравились друг другу. Но все дальнейшие события будущего определил один знаменательный праздник, на котором у них наконец-то завязался разговор. «Мы включали друг другу разные песни и таким образом общались. При этом человек сразу ассоциируется с этой песней и становится ближе. Именно так мы впервые нашли общий язык», – вспоминает начало отношений Иева Флоренце-Виксне.

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Песни, сопровождающие каждый момент жизни

Совместно путешествовать Иева и Оскар начали еще в студенчестве, потому что оба считали, что если чего-то очень хочется, время всегда найдется, в том числе и на путешествия. «Впервые мы вместе отправились в Стокгольм, затем путешествовали по Европе, а потом побывали в Австрии. Отправляясь в Австрию к друзьям, во время поездки мы постоянно прокручивали песню Divka Marusechka украинской фолк-группы DakhaBrakha. В свою очередь, по пути в Нью-Йорк мы слушали песню Фаррелла Уильямса Freedom, потому что именно она ассоциировалась у нас с этим ярким городом, который никогда не спит», – рассказывает Иева.

Среди особенно ярких музыкальных моментов в наших отношениях нужно вспомнить поездку на Сардинию. «Когда в Латвии было холодно и мрачно, мы решили отправиться на Сардинию. Именно там Оскар сделал мне предложение, и с этим чувством у меня всегда ассоциировалась песня группы Daft Punk Doin’ it Right. Когда мы вернулись и вошли в квартиру, то, не раздеваясь, – только чемоданы поставили – сразу же включили эту песню», – делится воспоминаниями артистка.

«Обязательно нужно вспомнить нашу свадьбу. Мы поженились в августе 2019 года, и наш первый вальс состоялся под песню Айнара Миелавса Mūžīgais piedāvājums в исполнении группы Bad Habits, чьими менеджерами мы являемся. Для нас это уже давно является своего рода гимном всем любимым, хранящим любовь и влюбленным, и мы всегда поем ее вместе с друзьями и родственниками. В свою очередь, с Bad Habits мы продолжаем работать: группа и мы – это единое целое, и их музыка нас вдохновляет!» – рассказывает Иева Флоренце-Виксне.

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Беспрепятственное наслаждение музыкой для работы и отдыха

Как актриса Иева считает музыку неотъемлемой частью своей повседневной жизни и работы, и прежде чем выйти на сцену, слушает музыку, которая помогает ей настроиться на конкретную роль или ощущение. «Когда каждый день играешь одно и то же или несколько месяцев не играла какую-то роль, нужно вернуться в ощущения того человека. То есть, если в моей жизни – жизни Иевы – все хорошо, но мне нужно сыграть трагедию, необходимо настроиться. В спектакле „Поезд страсти” я играю Стеллу – сестру Бланш, и настроиться на эту роль мне помогает песня Vesna группы DakhaBrakha. Эта песня придает мне необходимые силы, уверенность и темперамент, чтобы я была готова выйти на сцену», – делится раздумьями Иева.

Чтобы беспрепятственно и качественно наслаждаться музыкой в повседневной жизни, Иева и Оскарс используют беспроводные наушники Huawei Freebuds 3. «Музыка вдохновляет меня, и чтобы насладиться ей в полной мере, я выбираю высококачественные наушники. Freebuds 3 отлично ложатся в ухо и, пульсируя, обеспечивают необходимое качество звука. Это настоящее наслаждение!» – рассказывает Иева. «В свою очередь, идя по улице, я с радостью использую функцию шумоподавления или noise cancelling. Она позволяет слушать музыку без помех, в результате чего возникает ощущение, что я в каком-то фильме», – делится опытом артистка.

В любви и в музыке все связано

В начале отношений Иева и Оскар очень много разговаривали, что помогло им близко узнать друг друга. А если словами нельзя выразить то, что на душе, на помощь придет музыка, потому что музыка – настоящий язык: «Когда говорить трудно, просто поставь музыку, и тебя поймут. У нас с Оскаром так – я прихожу домой, а он слушает Людовико Эйнауди. Тогда понятно, о чем он думает, понятно: что-то случилось. Но несмотря на это, мы очень много разговариваем и хорошо понимаем, когда в отношениях нужно выговориться, а когда – не мешать», – рассказывает Иева о значении музыки в отношениях.

Встретить того самого человека можно совершенно случайно и неожиданно, к тому же, по мнению Иевы и Оскара, это может быть тесно связано с музыкой: «Музыка уникальна. Это самое чистое искусство, самая чистая частота и энергия, которую чувствуешь сразу. Чтобы понять фотографию или картину, нужно углубиться, расшифровать ее значение, а музыка – это вибрация, которая настраивает на нужную частоту. То же с любовью – двое встречаются, если вибрируют с одной частотой. Мы с Иевой не требовали встречи. Нас просто свела какая-то вибрация».