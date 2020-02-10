Бил молотком, потом расчленил: снимавший в Таллинне квартиру признался в убийстве ее хозяйки

Согласно обвинению, Кузнецов в ночь на 7 июня прошлого года как минимум семь раз ударил молотком 45-летнюю женщину, снимавшую у него квартиру.

В 2012 году Кузнецов был приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство, которое он совершил в августе 1999 года: тогда он он зарезал человека, угнавшего автомашину. Позже он еще раз отбывал тюремный срок за торговлю наркотиками. Последний раз он был освобожден из тюрьмы в 2017 году.