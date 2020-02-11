Портрет Путина в лифте - что это было и зачем? Рассказывает автор

Би-би-си: У вас в видео все реакции получились смешные, и люди в большинстве своем были не сильно рады портрету Путина у себя в лифте. А были ли реакции, когда люди действительно положительно это воспринимали?

Б.Д.: На самом деле, если еще раз посмотрите, то увидите, что в видео, например, есть семейная пара с ребенком, и я бы сказал, что это очень позитивная реакция. Они говорят ребенку: вот, это наш президент, Владимир Владимирович. Потом пожилая мама и взрослая дочка. И они тоже едут и говорят, скорее, что это позор, что в таком неподобающем месте повесили портрет. Но их реакция на Владимира Владимировича скорее позитивная, я бы так сказал.

А вот реакций, где бы люди кланялись и искренне говорили, как мы рады, что тут появился портрет Путина, не было.

Би-би-си: Расскажите, как вам вообще пришла такая идея, повесить портрет Путина в лифте? И было ли у вас какое-то ожидание того, как люди будут на это реагировать?

Б.Д.: Мне много этот вопрос задают, но на самом деле очень сложно ответить, как приходят какие-то такие идеи, они довольно спонтанные. У меня вопрос к себе был, как сделать такой социологический опрос, который исключит этот фактор, когда к тебе подходят и такие: Левада-центр, Говорите! Естественно, у людей сразу есть некоторый блок. И мне было интересно, как сделать так, чтобы реакция была искренняя.

Лифт я добавил, потому что хотел довести это до абсурда. Потому что если бы это просто было в каком-то холле, то люди бы думали: ну, да, ну, живем в такой стране. А лифт - это уже прям абсурд-абсурд. Потому что он [портрет] огромный, он практически на весь лифт, и это уже доведено до какого-то фарса. Люди уже такие: ну, серьезно? Примерно такой ход мысли.

Би-би-си: А почему вы вообще решили записать видео с Путиным? Потому что, судя по вашим социальным сетям, вы ведете блог про отношения с женщинами и политику особо не затрагиваете.

Б.Д.: Я не затрагиваю, но это не значит, что меня лично это не интересует. Я все время этим интересовался - еще со школы. На самом деле, тогда, год назад, я записывал это видео с мыслью продолжить это как некий проект с сатирой, розыгрышами общественно-политического характера. Но потом, как это часто бывает, я сосредоточился на своем основном роде деятельности, который приносит мне основной доход.

Би-би-си: А вы ожидали, что это видео станет настолько популярным?