Российско-финский тренер Алексей Ерёменко возглавил юрмальский "Спартак"

Nunzio Zavettieri leaves the post of head coach of the football club “Spartaks Jurmala” for family reasons.



We thank Nunzio for the time together and wish him all the best in his coaching career. pic.twitter.com/k1fD9VKV7O — FK SPARTAKS JŪRMALA (@fkspartaks) February 10, 2020

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года юрмальский "Спартак" продлил контракт с Дзаветтьери до конца 2021 года.

53-летний итальянский специалист в 2009 году тренировал футбольный клуб "Вентспилс", но спустя два года Дзаветтьери покинул команду. Под руководством итальянца команда дважды стала вице-чемпионом страны и одержала победу в Кубке Латвии.

После работы в Вентспилсе итальянец вернулся на родину, где тренировал команды из низших дивизионов. В начале 2019 года тренер вернулся в Латвию и возглавил юрмальский "Спартак".

На следующий день после того, как Дзаветтьери покинул "Спартак", юрмальчане в своём Twitter объявили, что новым главным тренером команды станет российский специалист Алексей Ерёменко.

Ерёменко карьеру начал в "Ростсельмаше", затем играл в ростовском СКА, московских "Спартаке", "Торпедо" и "Динамо", а в 1990 году перебрался в Финляндию, где и провёл большую часть своей карьеры. В качестве тренера Ерёменко работал в клубах Финляндии, Казахстана, Армении.

У Алексея Ерёменко трое сыновей, двое из которых являются игроками сборной Финляндии. Младший - Сергей - также присоединился к юрмальскому "Спартаку".