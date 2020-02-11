Вт, 11.02.2020
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Российско-финский тренер Алексей Ерёменко возглавил юрмальский "Спартак"

Алексей Ерёменко и Эдгар Гаурач

ФОТО: FK Spartaks Jūrmala/Facebook

Нунцио Дзаветтьери по семейным обстоятельствам покинул пост главного тренера юрмальского "Спартака". Об этом сообщает официальный Twitter футбольной команды.

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года юрмальский "Спартак" продлил контракт с Дзаветтьери до конца 2021 года.

53-летний итальянский специалист в 2009 году тренировал футбольный клуб "Вентспилс", но спустя два года Дзаветтьери покинул команду. Под руководством итальянца команда дважды стала вице-чемпионом страны и одержала победу в Кубке Латвии.

После работы в Вентспилсе итальянец вернулся на родину, где тренировал команды из низших дивизионов. В начале 2019 года тренер вернулся в Латвию и возглавил юрмальский "Спартак". 

На следующий день после того, как Дзаветтьери покинул "Спартак", юрмальчане в своём Twitter объявили, что новым главным тренером команды станет российский специалист Алексей Ерёменко. 

Ерёменко карьеру начал в "Ростсельмаше", затем играл в ростовском СКА, московских "Спартаке", "Торпедо" и "Динамо", а в 1990 году перебрался в Финляндию, где и провёл большую часть своей карьеры. В качестве тренера Ерёменко работал в клубах Финляндии, Казахстана, Армении.

У Алексея Ерёменко трое сыновей, двое из которых являются игроками сборной Финляндии. Младший - Сергей - также присоединился к юрмальскому "Спартаку".

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