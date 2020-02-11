Вт, 11.02.2020
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Юрмальский "Спартак" остался без тренера

​Нунцио Дзаветтьери

ФОТО: Nora Krevneva-Baibakova (optibetvirsliga.com)

Нунцио Дзаветтьери по семейным обстоятельствам покинул пост главного тренера юрмальского "Спартака". Об этом сообщает официальный Twitter футбольной команды.

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года юрмальский "Спартак" продлил контракт с Дзаветтьери до конца 2021 года.

53-летний итальянский специалист в 2009 году тренировал футбольный клуб "Вентспилс", но спустя два года Дзаветтьери покинул команду. Под руководством итальянца команда дважды стала вице-чемпионом страны и одержала победу в Кубке Латвии.

После работы в Вентспилсе итальянец вернулся на родину, где тренировал команды из низших дивизионов. В начале 2019 года тренер вернулся в Латвию и возглавил юрмальский "Спартак". 

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