Юрмальский "Спартак" остался без тренера

Nunzio Zavettieri leaves the post of head coach of the football club “Spartaks Jurmala” for family reasons.



We thank Nunzio for the time together and wish him all the best in his coaching career. pic.twitter.com/k1fD9VKV7O — FK SPARTAKS JŪRMALA (@fkspartaks) February 10, 2020

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года юрмальский "Спартак" продлил контракт с Дзаветтьери до конца 2021 года.

53-летний итальянский специалист в 2009 году тренировал футбольный клуб "Вентспилс", но спустя два года Дзаветтьери покинул команду. Под руководством итальянца команда дважды стала вице-чемпионом страны и одержала победу в Кубке Латвии.