Самой теплой за последние годы зимой - самые высокие за последние годы счета. Почему?

В портал TVNET обратились несколько проживающих в Риге читателей. У них счета за прошлый месяц оказались неприятным сюрпризом - несмотря на теплые зимние месяцы - декабрь и январь, указанная в счете сумма - самая высокая за последний год.

Так, к примеру, в присланных читателем счетах видно, что, по сравнению с январем прошлого года, значительно выросла плата за отопление. Как указывает этот читатель, живущий в однокомнатной квартире, счет за январь оказался самым высоким за последний год - и это принимая во внимание, что погода этой зимой довольно теплая.

Счет жители Ильгюциемса, полученный в декабре 2019 года. ФОТО: TVNET lasītājs

Как видно, в счете за январь прошлого года отопление за 27,45 квадратных метров стоит 25,25 евро. Кроме того, нужно принять во внимание, что в январе прошлого года средняя температура воздуха была ниже нуля.

Счет жители Ильгюциемса, полученный в январе 2020 года ФОТО: TVNET lasītājs

В свою очередь январские счета за этого год открыли следующую картину - в теплом январе плата за отопление почти на три евро больше, чем в прошлом. Кроме того, выросла плата за циркуляцию горячей воды и подогрев.

Почему погода теплая, а платить надо больше?

Чтобы выяснить, почему в этом году за отопление нужно платить больше, портал TVNET обратился к предприятию Rīgas siltums. Его представитель Линда Ренце пояснила, что на счета за тепло влияют несколько факторов - тариф на теплоэнергию, потребление теплоэнергии, на что прямым образом влияет температура на улице, в частности, чем холоднее снаружи, тем больше необходима теплоэнергия, чтобы в квартире было комфортно, а также регулируемое тепло в квартире - если в квартире неэкономично потребляют тепло, счета за него вырастают.

Рижане недавно получили счета за потребленное в декабре 2019 года тепло.

"В декабре 2019 года средняя температура воздуха была на 3,8 градусов Цельсия выше, чем в декабре 2018 года. В Риге в декабре 2019 года средняя температура воздуха была +3,3 градуса, в свою очередь в декабре 2018 года - -0,5 градусов, в результате чего, потребление теплоэнергии, по сравнению с декабрем 2018 года, снизилось на 15%", - говорит Ренце.

Она напоминает - с увеличением стоимости энергоресурсов, с августа 2019 года в силе новый тариф на тепло, который на 17% больше, чем в прошлом отопительном сезоне.

Сейчас он составляет 51,90 евро/MWh без НДС, в свою очередь в декабре 2018 года он составлял 44,39 евро/MWh без НДС.

Под влиянием обоих этих факторов сумма выписанных счетов за потребленную в декабре 2019 года теплоэнергию в среднем на 1% меньше, чем в декабре 2018 года.

"В свою очередь, сравнивая счета за декабрь с потребленной в ноябре того же года теплоэнергией, сумма выписанных счетов в среднем на 15% больше. Прирост счетов связан с понижением температуры воздуха на улице, начало декабря было куда холоднее.