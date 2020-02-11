Самой теплой за последние годы зимой - самые высокие за последние годы счета. Почему?

Этой зимой погода похожа на осень или раннюю весну - температура воздуха держится выше нуля, не наблюдается большого мороза и по ночам. Теплая погода дала многим надежду, что этой зимой можно будет сэкономить на отоплении. Однако эта надежда рухнула, когда в середине января были получены счета - за отопление нужно платить больше, чем в прошлом году, когда погода была характерна для зимы.
В портал TVNET обратились несколько проживающих в Риге читателей. У них счета за прошлый месяц оказались неприятным сюрпризом - несмотря на теплые зимние месяцы - декабрь и январь, указанная в счете сумма - самая высокая за последний год.
Так, к примеру, в присланных читателем счетах видно, что, по сравнению с январем прошлого года, значительно выросла плата за отопление. Как указывает этот читатель, живущий в однокомнатной квартире, счет за январь оказался самым высоким за последний год - и это принимая во внимание, что погода этой зимой довольно теплая.
Как видно, в счете за январь прошлого года отопление за 27,45 квадратных метров стоит 25,25 евро. Кроме того, нужно принять во внимание, что в январе прошлого года средняя температура воздуха была ниже нуля.
В свою очередь январские счета за этого год открыли следующую картину - в теплом январе плата за отопление почти на три евро больше, чем в прошлом. Кроме того, выросла плата за циркуляцию горячей воды и подогрев.
Почему погода теплая, а платить надо больше?
Чтобы выяснить, почему в этом году за отопление нужно платить больше, портал TVNET обратился к предприятию Rīgas siltums. Его представитель Линда Ренце пояснила, что на счета за тепло влияют несколько факторов - тариф на теплоэнергию, потребление теплоэнергии, на что прямым образом влияет температура на улице, в частности, чем холоднее снаружи, тем больше необходима теплоэнергия, чтобы в квартире было комфортно, а также регулируемое тепло в квартире - если в квартире неэкономично потребляют тепло, счета за него вырастают.
Рижане недавно получили счета за потребленное в декабре 2019 года тепло.
"В декабре 2019 года средняя температура воздуха была на 3,8 градусов Цельсия выше, чем в декабре 2018 года. В Риге в декабре 2019 года средняя температура воздуха была +3,3 градуса, в свою очередь в декабре 2018 года - -0,5 градусов, в результате чего, потребление теплоэнергии, по сравнению с декабрем 2018 года, снизилось на 15%", - говорит Ренце.
Она напоминает - с увеличением стоимости энергоресурсов, с августа 2019 года в силе новый тариф на тепло, который на 17% больше, чем в прошлом отопительном сезоне.
Сейчас он составляет 51,90 евро/MWh без НДС, в свою очередь в декабре 2018 года он составлял 44,39 евро/MWh без НДС.
Под влиянием обоих этих факторов сумма выписанных счетов за потребленную в декабре 2019 года теплоэнергию в среднем на 1% меньше, чем в декабре 2018 года.
"В свою очередь, сравнивая счета за декабрь с потребленной в ноябре того же года теплоэнергией, сумма выписанных счетов в среднем на 15% больше. Прирост счетов связан с понижением температуры воздуха на улице, начало декабря было куда холоднее.
Кроме того, в декабре было много праздников, которые люди проводили дома, потребляя больше горячей воды, что также могло повлиять на потребление теплоэнергии", - отметила представитель Rīgas siltums.
Также нужно добавить, что в декабре 2019 года в Риге средняя температура составляла +3,3 градусов, а в ноябре она была +4,9 градуса, таким образом, декабрь был на 1,3 градуса холоднее ноября. Тариф на теплоэнергию в оба месяца был одинаковым - 51,90 евро/MWh без НДС.
"Уже совсем скоро жители получат счета за потребленную в январе теплоэнергию. В январе 2020 года средняя температура воздуха в Риге была +3,7 градуса. Это означает, что январь этого года был почти на семь градусов теплее января 2019 года, когда средняя температура воздуха была -3,2 градуса. В результате этого потребление теплоэнергии в среднем на 27% меньше", - пояснила Ренце.
В свою очередь тариф на теплоэнергию в январе 2020 года составлял 51,90 евро/MWh, что на 17% больше, чем в январе прошлого года.
Под влиянием этих факторов общая сумма выписанных за поставленную теплоэнергию счетов в январе 2020 года ожидается в среднем на 14,5% меньше, чем в январе 2019 года.
"Самый эффективный способ, как сэкономить теплоэнергию - правильно отрегулированный индивидуальный теплоузел, который находится в каждом доме. Снижение на один градус в помещениях позволяет сэкономить теплоэнергию на 5-6%, в результате чего получается и меньший счет", - указала Ренце.
Жители могут узнать потребление теплоэнергии в своих домах в этом году и годом ранее на сайте Rīgas siltums в разделе "Жителям" и далее "Фактическое сравнение потребления теплоэнергии". В этом разделе в таблице опубликована информация о потреблении теплоэнергии зданием уже с октября 2015 года.
"Если есть какие-то неясности со счетами за тепло, жители должны обратиться к своему домоуправу, который сможет точнее объяснить указанные в счете цифры, методику, по которой подсчитывались выплаты, и другие нюансы", - сказала Ренце.
Rīgas siltums напоминает, что предприятие поставляет теплоэнергию до границы ответственности, которой является теплоузел здания, где с помощью счетчика теплоэнергии подсчитывается общая потребленная теплоэнергия, за которую предприятие выписывает один общий счет управляющему дома. В компетенции домоуправа - дальнейшее разделение счета с использованием методики, установленной Кабинетом министров.
Как эту ситуацию поясняет домоуправ - Rīgas namu pārvaldnieks?
Как указывает представитель Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Кристс Лейшкалнс, сравнивать счета этого года со счетами прошлого года не будет корректно, так как выплаты за отопление в жилых домах - изменчивая величина, и на нее влияют два важных компонента - тариф на теплоэнергию и потребленное количество теплоэнергии.
RNP отмечает, что тариф на теплоэнергию в Риге устанавливает Rīgas siltums, который с 1 августа прошлого года увеличил тариф на 17% - до 51,90 евро/MWh без НДС. Этот тариф сохранится до 31 июля 2021 года.
О повышении цен на теплоэнергию клиенты RNP были проинформированы в августе 2019 года сообщением в счете за полученные услуги: "Информируем, что, начиная с 1 августа 2019 года, вступает в силу установленный Rīgas siltums тариф на теплоэнергию - 51,90 евро/MWh без НДС".
Лейшкалнс указывает, что часто клиенты RNP хотят узнать, почему в их жилом доме цена отопление за единицу или количество потребленной теплоэнергии больше или меньше, чем в соседнем или другом доме в Риге.
Общее потребление теплоэнергии домом зависит от внешней температуры воздуха, в том числе и от направления ветра, его силы и влажности воздуха, а также установленного режима температуры индивидуального теплоузла здания,
который регулируется автоматически соответственно температуре воздуха, привычкам жителей и техническому состоянию здания, поэтому плата за отопление в разные месяцы отличается.
"Призываем клиентов обратить внимание на включенную в счет информацию, так как RNP в ежемесячно подготавливаемых счетах помещает информацию об общедомовом потреблении теплоэнергии, в том числе разделено потребление за отопление, горячую воду и циркуляцию воды", - указал представитель RNP.
Поясняется, что даже в случае, если два жилых дома визуально кажутся одинаковыми, возможно, даже если они одной серии, нельзя считать, что они идентичны, так как они могли быть построены в разное время, в строительстве могли использоваться разные методы, материалы и т.д., кроме того, нужно принять во внимание и техническое состояние домов - с годами техническое состояние каждого дома меняется под влиянием окружающей среды.
На техническое состояние домов могут влиять несколько факторов, к примеру: местонахождение дома - могут влиять близость большой дороги (например, созданные автомобилями вибрации), близость к водоему, грунтовые воды и т.д. Отношение жителей дома и прохожих к собственности - осторожное или беспощадное; проведенные в ходе времени ремонтные работы - вид работ, объем и т.д.; используемые во время строительства материалы и качество выполнения работ, а также многие другие факторы.
Подсчеты за теплоэнергию произведены соответственно подготовленному Rīgas siltums счету за потребленную жилым домом теплоэнегрию.
"Если в здании есть циркуляция горячей воды, то сначала подсчитывают циркуляцию, затем горячую воду, и все, что остается - идет на отопление.
Если владельцы жилых домов дают некорректную информацию о потребленной горячей воде, то может сложиться ситуация, когда указывается большая сумма за единицу для отопления.
По это причине мы всегда просим клиентов давать корректную информацию о потреблении горячей воды", - сказал Лейшкалнс.
Чтобы избежать дальнейших недоразумений в связи с количеством потребленной теплоэнергии, у владельцев квартир в жилых домах, принимая общее решение и указывая источник финансирования, есть возможность установить измеритель контроля теплоэнергии (за коммерческим счетчиком) на контуре центрального отопления.