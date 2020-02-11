Севастова снялась с турнира в Санкт-Петербурге

Для Севастовой это был первый турнир после прошедшей в конце прошлой недели дуэли Кубка Федерации, в ходе которой Латвии со счетом 2:3 уступила США, признав преимущество соперниц лишь в решающем парном матче.

Севастова в ранге WTA занимает 41-е место, а Гарсия находится на пять позиций ниже. Пока что баланс встреч у них ничейный - 1:1.

Севастова начала сезон с трех поражений - в Брисбене, Аделаиде и первом круге Открытого чемпионата Австралии. На Кубке Фередации она сначала уступила Софии Кенин, а затем сенсационно победила Серену Уильямс, нанеся ей первое поражение в одиночных матчах на этих соревнованиях в карьере.

В свою очередь 40-я ракетка мира Алена Остапенко в первом круге турнира в Санкт-Петербурге встретится с францйуженкой Ализе Корне, которая занимает в международном рейтинге 61-ю позицию и в Санкт-Петербрурге преодолела квалификацию.