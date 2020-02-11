Лолита заговорила о новом возлюбленном

Популярная исполнительница Лолита Милявская рассказала журналистам телеканала НТВ о новом возлюбленном.
Известно, что пара недавно вернулась из Израиля. Артистка призналась, что они вместе отдыхали, пили пиво и купались в бассейне.
Лолита подчеркивает, что у ее нового избранника серьезная должность и он избегает публичности.
"Мы с ним договорились, что до определенного момента не появляемся вместе на публике, но в скором времени я обязательно его представлю общественности", - сказала она корреспондентам программы "Ты не поверишь!".
Артистка пояснила, что довольна тем, что весь отпуск, который обошелся примерно в 3,5 тысяч евро оплачивал ее избранник.