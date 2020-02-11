Вт, 11.02.2020
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Лолита заговорила о новом возлюбленном

Лолита Милявская

ФОТО: instagram.com/lolitamilyavskaya

Популярная исполнительница Лолита Милявская рассказала журналистам телеканала НТВ о новом возлюбленном. 

Известно, что пара недавно вернулась из Израиля. Артистка призналась, что они вместе отдыхали, пили пиво и купались в бассейне. 

Лолита подчеркивает, что у ее нового избранника серьезная должность и он избегает публичности. 

"Мы с ним договорились, что до определенного момента не появляемся вместе на публике, но в скором времени я обязательно его представлю общественности", - сказала она корреспондентам программы "Ты не поверишь!".

Артистка пояснила, что довольна тем, что весь отпуск, который обошелся примерно в 3,5 тысяч евро оплачивал ее избранник. 

Ранее похорошевшая Лолита рассказала, что у нее вызывает омерзение.

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