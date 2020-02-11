"Нашу песню не задушишь": Аллу Пугачеву эвакуировали с кинопремьеры

Оказывается, в одном из залов на первом этаже кинотеатра произошло короткое замыкание. Как сообщает агентство ТАСС, были эвакуированы 2,5 тысячи человек. Зрители смогли посмотреть только половину фильма.

"Во время показа фильма вдруг завыла сирена... Организовано все было хорошо, работники киноцентра — молодцы, что быстро людей вывели. Правда, была небольшая толкучка у гардероба, но все вели себя достойно", - цитирует портал режиссера Алексея Учителя.

Не все знаменитости поняли, что происходит эвакуация.

"Мы сидели в зале, прошло две трети фильма, и на шикарном ремиксе или кавере песни Пугачевой вдруг заговорил какой-то голос: "Всем направляться на выход, чрезвычайная ситуация", - сказал актер и телеведущий Иван Распопов.

Актер решил, что это художественный ход, но потому увидел, что зал стал подниматься.

Объявление о пожарной тревоге прозвучало в момент, когда героиня в исполнении Марии Ароновой начала петь хит Аллы Пугачевой "Озеро надежды".

"Премьера фильма "Лед-2". Как только героиня запела песню из моего репертуара, произошло возгорание электропроводки в кинотеатре. Всех срочно эвакуировали из зала. Придется еще раз пойти досмотреть и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь", - написала Алла Борисовна в Instagram.