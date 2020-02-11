Усик вновь травмировался. Следующий бой украинца перенесён

28 марта Усик должен был выйти на ринг против британца Дерека Чисоры, но из-за того, что украинец получил травму локтя, бой будет перенесён.

"Усику нужно время, чтобы вылечить локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен все уладить", - приводит слова промоутера Эдди Хирна ringpolska.pl.

Отметим, что это не первый случай, когда украинец получает травму накануне боя. Подобное произошло перед финалом первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии, когда Усик должен был выйти на ринг против Мурата Гассиева. Тоже самое произошло и перед дебютом Усика в супертяжёлом весе.

Напомним, что 33-летний Усик в октябре 2019 года дебютировал в супертяжёлом весе, отправив в нокаут американца Чазза Уизерспуна.