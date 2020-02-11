"Facebook — отстой". Илон Маск призывал пользователей удалиться из соцсети

Американский предприниматель Илон Маск остро раскритиковал популярную соцсеть Facebook. Создатель Tesla и SpaceX призвал пользователей соцсети удалить свои учетные записи, сообщает CNN Business.
Такое мнение Маск высказал, отвечая в Twitter британскому комику Саше Барону-Коэну на его призыв строже регулировать соцсеть.
"Facebook должен регулировать правительством, а не императором", — написал Коэн в своем микроблоге.
В свою очередь Маск ответил на это, что самым верным было бы не пользовться Facebook вовсе.
We don’t let 1 person control the water for 2.5 billion people.— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) February 5, 2020
We don’t let 1 person control electricity for 2.5 billion people.
Why do we let 1 man control the information seen by 2.5 billion people?
Facebook needs to be regulated by governments, not ruled by an emperor! pic.twitter.com/o4hNRFNpgt