"Facebook — отстой". Илон Маск призывал пользователей удалиться из соцсети

Такое мнение Маск высказал, отвечая в Twitter британскому комику Саше Барону-Коэну на его призыв строже регулировать соцсеть.

"Facebook должен регулировать правительством, а не императором", — написал Коэн в своем микроблоге.

В свою очередь Маск ответил на это, что самым верным было бы не пользовться Facebook вовсе.