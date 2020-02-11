Вт, 11.02.2020
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"Facebook — отстой". Илон Маск призывал пользователей удалиться из соцсети

ASV uzņēmējs - “Tesla” un “SpaceX” dibinātājs Īlons Masks

ФОТО: AP/Scanpix

Американский предприниматель Илон Маск остро раскритиковал популярную соцсеть Facebook. Создатель Tesla и SpaceX призвал пользователей соцсети удалить свои учетные записи, сообщает CNN Business.

Такое мнение Маск высказал, отвечая в Twitter британскому комику Саше Барону-Коэну на его призыв строже регулировать соцсеть.

"Facebook должен регулировать правительством, а не императором", — написал Коэн в своем микроблоге.

В свою очередь Маск ответил на это, что самым верным было бы не пользовться Facebook вовсе.

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