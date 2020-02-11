Вт, 11.02.2020
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Легендарный Пеле впал в депрессию и не выходит из дома

Пеле

ФОТО: AFP/SCANPIX

Легендарный бразильский нападающий Пеле впал в депрессию из-за проблем со здоровьем. Об этом рассказал сын 79-летнего "Короля футбола" Эдиньо в эфире TV Globo.

Напомним, что несколько лет назад Пеле перенёс операцию на тазобедренном суставе, после чего несколько раз показывался на публике в инвалидной коляске. Выяснилось, что операция прошла не слишком успешно и это привело к депрессии легендарного бразильца.

"Реабилитация после операции прошла не совсем идеально и у него начались проблемы с передвижением, которые вызвали депрессию. Представьте - он "король", всегда был знаковой фигурой, а сейчас не может нормально ходить", - заявил сын Пеле.

Эдиньо также рассказал, что Пеле не хочется выходить из дома, чтобы его увидели в таком состоянии, поэтому он ведёт затворнический образ жизни.

В последние несколько лет Пеле неоднократно попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. В апреле 2019 года бразилец во время визита во Францию попал в парижскую клинику, затем вернулся на родину и поступил в больницу в Сан-Паулу. Там "Король" перенёс операцию по удалению камней из мочеточника.

Пеле - единственный в мире трёхкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Кроме того, Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА.

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