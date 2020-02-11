Легендарный Пеле впал в депрессию и не выходит из дома

Напомним, что несколько лет назад Пеле перенёс операцию на тазобедренном суставе, после чего несколько раз показывался на публике в инвалидной коляске. Выяснилось, что операция прошла не слишком успешно и это привело к депрессии легендарного бразильца.

"Реабилитация после операции прошла не совсем идеально и у него начались проблемы с передвижением, которые вызвали депрессию. Представьте - он "король", всегда был знаковой фигурой, а сейчас не может нормально ходить", - заявил сын Пеле.

Эдиньо также рассказал, что Пеле не хочется выходить из дома, чтобы его увидели в таком состоянии, поэтому он ведёт затворнический образ жизни.

Pele scored 1281 goals and helped Brazil to win 3 soccer world cups, now needs a wheel chair to move. This is the wheel of life. He is welcomed in 2018 FIFA World Cup by President Putin and the legendary Diego Maradona, who planted an affectionate kiss on King Pele’s forehead. pic.twitter.com/rdu6q9bwbL — Shakeel Ahmad (@Ahmad_Shakeel) June 17, 2018

В последние несколько лет Пеле неоднократно попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. В апреле 2019 года бразилец во время визита во Францию попал в парижскую клинику, затем вернулся на родину и поступил в больницу в Сан-Паулу. Там "Король" перенёс операцию по удалению камней из мочеточника.