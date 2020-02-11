Правительство потребует от Сейма дополнить законопроект об увольнении РД

В направленном комиссии письме члены правительства указывают, что из-за отсутствия кворума были сорваны уже три заседания столичной думы — это дает основания парламенту решать об увольнении конкретной муниципальной власти.

При этом Рижская дума остается единственным самоуправлением, которое не утвердило свой бюджет на этот год. Самоуправлению придется жить в рамках расходов 2019 года, и оно не сможет начать новые инвестиционные проекты.

"Учитывая все вышеупомянутое и ранее констатированные многочисленные нарушения хозяйственного характера, можно сделать вывод, что ситуация в Рижской думе не является политически стабильной, самоуправление не может принимать ключевые решения и ничто не говорит о том, что работоспособность думы в нынешнем созыве может восстановиться", — сказано в заявлении министерства.

Так как Сейм во втором, окончательном чтении еще не рассматривал законопроект о роспуске думы за нарушения в сфере вывоза отходов, министерство призывает парламент не рассматривать еще один законопроект о роспуске думы, в дополнить вышеупомянутыми обстоятельствами предыдущий.

Как уже сообщал Русский TVNET, для обеспечения кворума на заседание Рижской думы должен явиться по крайней мере 31 депутат, однако на сегодняшнее заседание думы пришло только 23 политика. Ранее в трех заседаниях думы не принял участие ни один представитель партий оппозиции, а также часть депутатов партии "Честь служить Риге" (ЧСР).

По информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA, председатель Рижской думы Олег Буров (ЧСР) договорился с оппозицией созвать три заседания думы без кворума, чтобы создать юридическую основу для ее роспуска.