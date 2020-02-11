Солнце и ветер вместо нефти и газа! В Риге пройдет соревнование для юных инженеров

"Зелёная" энергия уже несколько лет едва ли не самая топовая тема. В последние годы страны мира все активнее используют возобновляемые источники энергии вместо традиционных углеводородов. Альтернативная энергетика экологически безвредна и экономически выгодна. А ещё это очень интересно!