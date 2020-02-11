Солнце и ветер вместо нефти и газа! В Риге пройдет соревнование для юных инженеров

"Зелёная" энергия уже несколько лет едва ли не самая топовая тема. В последние годы страны мира все активнее используют возобновляемые источники энергии вместо традиционных углеводородов. Альтернативная энергетика экологически безвредна и экономически выгодна. А ещё это очень интересно!
В эту субботу, 15 февраля 2020 года, в Школе Экзюпери состоится Inventors Challenge на тему "Зелёная" энергия для юных инженеров в возрасте 13+!
С 11 до 13 часов восемь команд по четыре участника должны будут спроектировать "зелёный" генератор. Победит тот, кто выработает больше энергии!
Участие в Inventors Challenge бесплатное, необходима только предварительная регистрация.
У родителей, при желании, тоже будет возможность проявить себя - организаторы обещают на месте сформировать команду взрослых! Рабочий язык мероприятия – русский с возможностью перевода на латышский и английский.