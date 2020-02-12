Какой будет ваша старость согласно знаку Зодиака

Овен

Представители этого знака зодиакального круга даже в очень солидном возрасте не откажутся от занятий спортом, а если болезнь помешает им в этом, тогда они могут стать настоящей занозой для окружающих. Овны до последнего будут стараться выполнять ежедневные обязанности в том же ритме, что и в молодости.

Телец

В жизни Тельцов все вращается вокруг материального, и в старости представители этого знака Зодика могут стать скупыми до неприличия. А если они недостаточно обеспечены, то и вовсе могут превратиться в желчных и ядовитых личностей.

Близнецы

Близнецы и в преклонном возрасте не перестают много общаться и развлекаться.

Если рядом с ними будет спутник жизни, обладающий такими же интересами, эти люди проведут нескучную старость в разнообразных занятиях и поездках.

Но даже если их и покинет привычное окружение, Близнецам понадобится совсем немного времени, чтобы найти новую компанию.

Рак

Рожденные под созвездием Рака люди - эмоциональные натуры, и это качество они сохраняют на протяжении всей жизни. Если у Раков будут внуки, то они способны в буквальном смысле посвятить им себя без остатка. Если же они окажутся в одиночестве, то, скорее всего, впадут в меланхолию.

Лев

В старости Львы просто изводят близких своими иногда честными, а порой преувеличенными и даже выдуманными историями.

Получилось у них добиться чего-то в жизни или нет, не важно - окружающим придется постоянно выслушивать воспоминания и нравоучения пожилых Львов.

Дева

Дева в старости будет жить в соответствии со своим индивидуальным распорядком дня и наслаждаться мелочами. Если ей удастся прожить счастливую жизнь и ее брак будет гармоничным, то в преклонном возрасте ее личность расцветет по-новому - Дева переживет вторую молодость.

Весы

Худший вариант для Весов - остаться в старости без партнера. В таком случае они постараются найти себе нового спутника жизни, ведь их путеводные звезды - любовь и искренность, а все остальное менее важно.

Скорпион

Если Скорпионам удастся победить в своих жизненных битвах и достигнуть поставленных целей, тогда старость они посвятят воспоминаниям о каждом из этих сражений.

Годы не смогут сломить представителей этого знака зодиакального круга - они навсегда останутся молодыми в душе и жаждущими приключений людьми.

Стрелец

Визитная карточка Стрельцов в пожилом возрасте - мудрые советы и размышления на различные жизненные темы, которые, к слову, никогда не превратятся в старческое бурчание благодаря неиссякаемому оптимизму и жизнерадостности представителей данного знака.

Козерог

Козероги, как хорошее вино, с возрастом приобретают особый вкус - чем старше они становятся, тем больше удовольствия получают от жизни. Несмотря на морщины, эти люди в старости будут дышать полной грудью, наслаждаясь теми вещами, которые не могли оценить в молодые годы.

Водолей

Водолеи убеждены в том, что никогда не поздно научиться водить машину или начать заниматься йогой.

Для представителей данного знака возраст в паспорте ничего не значит, поскольку они никогда не чувствуют себя старыми. Или по крайней мере не признают этого.

С этими людьми не заскучаешь, потому что каждый день они будут открываться по-новому.

Рыбы