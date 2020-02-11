Медиа-группа TVNET занимает позиции лидера в Латвии

В общей сложности число посетителей медиа-группы TVNET составило 834 644 пользователя, что означает 6% годового прироста. В январе 2020 года у медиа-группы Delfi было 831 363 посетителя, а у Inbox.lv - 712 000.

"С удовлетворением могу сказать, что наши читатели оценили результаты целенаправленной работы медиа-группы на протяжении полутора лет, тем самым позволив нам стать лидерами на рынке Латвии", - говорит главный редактор медиа-группы TVNET Том Островскис.

"Конкуренция между латвийскими СМИ - жесткая и беспощадная, но хочу отметить, что именно активная конкуренция является одним из главных показателей качества медиа-рынка, которая позволяет читателям самим выбирать надежный источник информации. Поэтому очень радостно, что читатели нам доверяют", - добавил Том Островскис.

Достижения медиа-группы TVNET - в приросте доверия лояльной аудитории брендам: портал Русский TVNET впервые достиг аудитории в размере 301 000, что является годовым приростом в размере 31%. Тем самым Русский TVNET укрепил позиции СМИ, которому доверяет русскоязычное население Латвии. Популярный среди молодежи портал Spoki.lv, который недавно приобрел новый дизайн, увеличил число читателей на 16% годовых. Портал кулинарных рецептов Receptes.lv стали читать на 40% больше пользователей - в январе 2020 года их было 263 877.

Apollo.lv убедительно закрепил за собой репутацию портала развлечений, увеличив число посетителей на 33% за год - в январе его посетили 554 541 пользователь.

"Настоящее удовольствие от сплоченной и целенаправленной работы команды Apollo.lv, а также от обратной связи с читателями. Спасибо за оценку, и мы продолжаем активно работать над расширением тем и новыми форматами", - говорит главный редактор Apollo.lv Кристине Кравале.

"Наш ключ успеха - наши люди, которые с учетом жесткой конкуренции профессионально растут и в команде, и в индивидуальном порядке, предлагают читателям уникальное содержание широкого спектра", - отмечает член правление медиа-группы TVNET Зане Бартниеце.

"Мы и в дальнейшем будем развивать общую культуру работы нашей команды, которая направлена на равноправие, разносторонность, творчество", - указала Бартниеце.