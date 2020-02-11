"Динамо" потерпело 11-е поражение подряд и закрепилось на последнем месте

Поражение в этом матче не позволило рижанам подняться с последнего места в лиге. Кроме того, это поражение стало уже 11-м подряд для команды из Риги.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке матч стал гораздо быстрее, а борьба - более острой. В середине второго периода игрок рижского "Динамо" Андрис Джериньш вступил в кулачный бой с Михаилом Стефановичем, а первый гол зрители увидели за 6 минут до перерыва.

В момент взятия ворот удача была на стороне минчан, так как шайба после броска Андрея Костицина отрикошетила от вратаря Александра Салака и залетела в ворота рижан.

Меньше минуты спустя шайба вновь оказалась в воротах Салака. На этот раз снаряд отрикошетил от Картера Эштона, а автором гола стал Райан Спунер. Второй период остался за минчанами не только по количеству голов, но и по количеству нанесённых бросков - 2:12.

За 4 минуты до конца основного времени рижанам всё-таки удалось размочить счёт - Увис Балинскис реализовал численное преимущество. Отметим, что рижане сумели реализовать численное большинство впервые за 45 попыток.

Добавим также, что на счету рижского "Динамо" в этом сезоне всего 87 заброшенных шайб - это худший результат латвийской команды за всё время участия в КХЛ.

После сегодняшнего матча рижане с 34 очками занимают последнее, 12-е место в Западной конференции. Минское "Динамо" имеет в своём активе 37 очков и распологается на одну строчку выше.

Следующие три игры "Динамо" проведёт в Риге. Команде Гирта Анкипанса предстоят поединки с "Ак Барсом" (13.02), московским "Динамо" (15.02) и "Автомобилистом" (17.02).