Игрок сборной Латвии Икауниекс продолжит карьеру в Норвегии

Полузащитник сборной Латвии по футболу Янис Икауниекс подписал трёхлетний контракт с норвежским клубом "Стрёмсгодсет".
24-летний футболист присоединился к норвежской команде в конце января и отправился на сборы в Турцию. Там латвийский игрок оставил о себе хорошее впечатление и команда решила подписать полузащитника.
"Это правильный шаг. Думаю, что здесь я смогу прогрессировать, как футболист. Мне нравится тренер и то, как он общается с футболистами. Я счастлив, что оказался здесь", - цитирует Икауниекса пресс-служба клуба.
Напомним, что Янис Икауниекс предыдущие два сезона защищал цвета "Лиепаи", а в минувшем году забил 7 голов в 24 матчах. На счету футболиста также 26 матчей за национальную сборную Латвии.
"Стрёмсгодсет" в прошлом сезоне заняла 11-е место в чемпионате Норвегии. Команда свои домашние матчи проводит в городе Драммен на стадионе "Марьенлист", вмещающем 7500 зрителей. Новый сезон чемпионата Норвегии начнётся в апреле.