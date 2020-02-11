Автомобильных шин все больше: "рецепта" по решению проблемы пока нет

Генеральный директор службы Элита Баклане-Ансберга во вторник, 11 февраля, на состоявшейся пресс-конференции сообщила, что проверки осуществлялись выборочно, среди тех предприятий, которых и ГСС, и Служба госдоходов уже подозревали в нарушениях. По результатам проверки заведено 11 административных дел, сообщает агентство LETA.

В сотрудничестве с Латвийской ассоциацией по обслуживанию шин ГСС осуществила пилотный проект - комплекс мероприятий в автосервисах по всей Латвии, с целью информировать и обучать владельцев на предмет требований по защите окружающей среды, которые они должны соблюдать.

Баклане-Ансберга признала, что число использованных автопокрышек с каждым годом увеличивается, и нет "рецепта", как решить этот вопрос в кратчайшие сроки.

"У службы не хватает людей, чтобы посетить все места. У ГСС 70 инспекторов, которые следят за 15 тысячами легальных предприятий, а еще и за теми, кто действует неофициально", - сказала Баклане-Ансберга.

По ее словам, в это году служба намерена бороться не с последствиями, а уделить больше внимания контролю - следить, сколько шин завозят в страну торговцы автопокрышками, чтобы подсчитать точное количество. Также планируется наблюдать за автосервисами, как они учитывают использованные автопокрышки и передают их легальным предприятиям по утилизации.

"В апреле мы призовем жителей использовать приложение Vides SOS, через которое они могут сообщать о залежах автопокрышек, а мы могли бы найти решение", - сказала гендиректор ГСС.

Глава Латвийской ассоциации предприятий по обслуживанию автопокрышек Тина Лусе рассказала, что страна ежегодно реализует 17 тысяч тонн покрышек. В 2018 году в Латвии скопилось 105 тысяч тонн не переработанных шин.