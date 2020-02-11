Зеленский уволил главу своего офиса из-за конфликтов в команде

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Уволен глава офиса президента Зеленского — Андрей Богдан.
- Расследование о бизнес-связях нового главы офиса президента Андрея Ермака с российской бизнес-элитой.
- Ожесточенные бои в сирийской провинции Идлиб. Турция перебрасывает новые войска, стороны несут потери. Из Сирии снова бегут сотни тысяч людей.
- Счет жертв коронавируса перевалил за тысячу, зараженных - больше сорока тысяч. ВОЗ по-прежнему считает ситуацию в Китае чрезвычайной.
Видео: ГЛАВНОЕ | 11.02.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.