Ср, 12.02.2020
Мы здесь, там идет железная дорога, с этой стороны остаются хлев и дом, со второй - пастбище для овец. Анита Дамсоне о трассе Rail Baltica

Зеленский уволил главу своего офиса из-за конфликтов в команде

Михаил Зеленский, президент Украины

ФОТО: AFP / Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

 В этом выпуске:

  • Уволен глава офиса президента Зеленского — Андрей Богдан.
  • Расследование о бизнес-связях нового главы офиса президента Андрея Ермака с российской бизнес-элитой.
  • Ожесточенные бои в сирийской провинции Идлиб. Турция перебрасывает новые войска, стороны несут потери. Из Сирии снова бегут сотни тысяч людей.
  • Счет жертв коронавируса перевалил за тысячу, зараженных - больше сорока тысяч. ВОЗ по-прежнему считает ситуацию в Китае чрезвычайной.

Видео: ГЛАВНОЕ | 11.02.2020 

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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