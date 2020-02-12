Ср, 12.02.2020
Я больше не хочу видеть или чувствовать что-то подобное. Находиться в таком месте... Я не был на войне, но смерть в воздухе, что там обитала... Это что-то ужасное. Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции, о трагедии в Золитуде

Пропавшие литовские солдаты скрывались в лесу: причины поражают

Литовские солдаты.

ФОТО: MINDAUGAS KULBIS/AP

В Литве во время проходивших с 4 по 6 февраля учений пропали пятеро военнослужащих срочной службы из разведывательного подразделения, сообщает Rus.Postimees.

Позднее выяснилось, что солдаты просто не получили сообщение о завершении учений и прятались от всех других сослуживцев, которых послали на их поиски.

Пресс-секретарь Сил обороны Литвы Лаймис Братикас сказал BNS, что во время оценочных учений разведывательного подразделения пропали пятеро бойцов, которые не явились в заранее обозначенный пункт сбора.

Были развернуты поиски, подозревали, что могло произойти что-то неожиданное. А "пропавшие" солдаты даже не подозревали, что учения уже прошли. Думая, что оценивание еще продолжается, срочники решили прятаться в лесу.

Они смогли скрыться как от используемых для поисков собак, так и от вертолета.

"Они передвигались в лесу без контактов и оставались незамеченными 24 часа, - уточнил Братикас. - Учения военных следователей особенные, поскольку их готовят к незаметному выполнению заданий. На этот раз они смогли вести себя так дольше, чем было нужно".

Пресс-секретарь отметил, что навыки выживания солдат были оценены на отлично.

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