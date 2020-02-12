Пропавшие литовские солдаты скрывались в лесу: причины поражают

Позднее выяснилось, что солдаты просто не получили сообщение о завершении учений и прятались от всех других сослуживцев, которых послали на их поиски.

Пресс-секретарь Сил обороны Литвы Лаймис Братикас сказал BNS, что во время оценочных учений разведывательного подразделения пропали пятеро бойцов, которые не явились в заранее обозначенный пункт сбора.

Были развернуты поиски, подозревали, что могло произойти что-то неожиданное. А "пропавшие" солдаты даже не подозревали, что учения уже прошли. Думая, что оценивание еще продолжается, срочники решили прятаться в лесу.

Они смогли скрыться как от используемых для поисков собак, так и от вертолета.

"Они передвигались в лесу без контактов и оставались незамеченными 24 часа, - уточнил Братикас. - Учения военных следователей особенные, поскольку их готовят к незаметному выполнению заданий. На этот раз они смогли вести себя так дольше, чем было нужно".