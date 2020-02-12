Подсчитана примерная сумма, в которую миру уже обошелся коронавирус

Первая эпидемия вируса была в 2003 году. С тех пор Китай стал мощнейшим игроком глобальной экономики. В стране производится немыслимое количество продукции, которой ежедневно пользуются во всем мире — к примеру, iPhone. Также страна располагает большими залежами нефти и стали. Китай также получает большую прибыль от богатых потребителей, которые приобретают здесь товары категории люкс, включая автомобили.

В 2003 году китайская экономика составляла неполные 4% от мирового ВВП. Сегодня этот показатель достиг 16%.

Если прежний вирус унес жизни 8098 человек, то вспыхнувший в Ухане коронавирус уже забрал более 1000 жизней. Число инфицированных превысило 40 тыс. человек в 25 странах мира. Китайские власти закрыли Ухань и другие города, но вирус продолжает распространяться.

"Распространение вируса может повлечь за собой очень тяжелые экономические последствия и рыночные изменения. Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, насколько скоро удастся остановить распространение вируса. Здесь речь идет обо всех вовлеченных сторонах — и жителях, и ответственных службах, и политиках", — сказал главный экономист Capital Economics Нил Шеринг.

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Как отмечают специалисты, мир вокруг Китая с 2003 года существенно изменился и под влиянием глобализации стал экономически намного более взаимосвязанным. На фоне исторически высочайших глобальных долгов и роста националистических настроений в отдельных странах ситуация выглядит все более сложной.

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Так, вирус уже оказал на деятельность таких компаний, как Volkswagen, Toyota, Daimler, General Motors, Renault, Honda и Hyundai. Все они вынуждены приостановить производство на время, пока ведется устранение вызванных вирусом последствий.

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"Мы можем только гадать, какими будут вызванные коронавирусом последствия. Можем сказать, что уже сейчас коронавирус обошелся мировой экономике в 230 млрд евро. Если не ошибаемся, то в первой четверти нынешнего года показатели роста будут негативными — впервые за 11 лет", — сказано в заявлении Capital Economics.