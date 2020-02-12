Треть продуктов — в мусорник: латвийцы выбрасывают все больше еды

В ходе дискуссии о формировании социально ответственных привычек в обороте продуктов питания Кактиньш отметил, что 67% жителей Латвии периодически выбрасывают продукты питания, к тому же за год этот показатель вырос на 8%. При этом 20% латвийцев выбрасывают продукты по меньшей мере один раз в неделю, 5% — несколько раз в неделю, 20% — по меньшей мере один или пару раз в месяц.