Треть продуктов — в мусорник: латвийцы выбрасывают все больше еды

В Латвии ежегодно выбрасывается около трети произведенных продуктов питания, при этом более половины выбрасывают домохозяйства. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на руководителя центра исследований общественного мнения SKDS Арниса Кактиньша.
В ходе дискуссии о формировании социально ответственных привычек в обороте продуктов питания Кактиньш отметил, что 67% жителей Латвии периодически выбрасывают продукты питания, к тому же за год этот показатель вырос на 8%. При этом 20% латвийцев выбрасывают продукты по меньшей мере один раз в неделю, 5% — несколько раз в неделю, 20% — по меньшей мере один или пару раз в месяц.
Руководитель благотворительного проекта "Для сытой Латвии" Агита Краукле отметила, что в обществе исчезает традиция готовить еду дома, хотя это гораздо дешевле.
В дискуссии также приняли участие представители Рижской думы, директор Латвийского объединения самаритян Андрис Берзиньш, специалист по вопросам питания Лиене Сондоре, исследователи научного института Baltic Studies Centre, представители Центра контроля и профилактики заболеваний, Продовольственно-ветеринарной службы, Рижского центрального рынка и центра культуры Канепес.
В ходе мероприятия участникам дискуссии был представлен социальный проект центра культуры Kaņepes — "Общественный холодильник", который реализуется уже в течение двух месяцев и получил большой отклик среди жителей Риги.
Рижская дума подчеркнула, что общественные инициативы очень важны для дальнейшего сотрудничества, и департамент благосостояния уже планирует следующую встречу подобного рода, на которую приглашает участников дискуссии и тех, кто заинтересован в разумном управлении хозяйством.