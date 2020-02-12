Близится подача деклараций: у соседей активизировались интернет-мошенники

Как сообщает эстонский отдел по киберинцидентам Департамента государственной инфосистемы, мошенническое письмо озаглавлено "Ходатайствуйте о возвращении налогов в интернете" и предлагает пройти по гиперссылке, ведущей якобы на сайт банка SEB.

Там получателя просят войти в интернет-банк под своим логином.

Отдел по кибербезопасности просит ни в коем случае не открывать ссылку.