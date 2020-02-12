Ср, 12.02.2020
Если мы посмотрим на уровень преступности, то он уже давно падает. Со времен кризиса. Прошлый год тоже не стал исключением. Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции

Близится подача деклараций: у соседей активизировались интернет-мошенники

Банк SEB.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Близится срок подачи ежегодных деклараций о доходах, не сидят сложа руки и мошенники. Так, преступники уже разослали письма в Эстонии от лица банка SEB.

Как сообщает эстонский отдел по киберинцидентам Департамента государственной инфосистемы, мошенническое письмо озаглавлено "Ходатайствуйте о возвращении налогов в интернете" и предлагает пройти по гиперссылке, ведущей якобы на сайт банка SEB.

Там получателя просят войти в интернет-банк под своим логином.

Отдел по кибербезопасности просит ни в коем случае не открывать ссылку.

Отметим, что на территории Латвии о подобных письмах пока не сообщалось.

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