Близится подача деклараций: у соседей активизировались интернет-мошенники

Близится срок подачи ежегодных деклараций о доходах, не сидят сложа руки и мошенники. Так, преступники уже разослали письма в Эстонии от лица банка SEB.
Как сообщает эстонский отдел по киберинцидентам Департамента государственной инфосистемы, мошенническое письмо озаглавлено "Ходатайствуйте о возвращении налогов в интернете" и предлагает пройти по гиперссылке, ведущей якобы на сайт банка SEB.
Там получателя просят войти в интернет-банк под своим логином.
Отдел по кибербезопасности просит ни в коем случае не открывать ссылку.
Отметим, что на территории Латвии о подобных письмах пока не сообщалось.