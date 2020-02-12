В Одни Ворота: Каким образом о футбольном клубе "Рига" узнали миллионы?
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
- Новым тренером футбольного клуба "Рига" стал Олег Кононов. Бывшее место работы специалиста - московский "Спартак".
Насколько удачной окажется новая глава в карьере Кононова мы узнаем со временем. Пока что о действующем чемпионе Латвии написал портал Sports.ru, а это значит - о клубе узнали миллионы человек.
- В Кубке Испании небывалое - вылетели и "Реал", и "Барселона"!
Команда Зидана дома уступила "Сосьедаду", а каталонцев выбил "Атлетик" из Бильбао, забивший на 93-й минуте! Более того, впервые за 17 лет в 1/2 финала не будет ни "Барсы", ни мадридских "Реала" и "Атлетико".
Слушайте о самой романтической афише полуфинала за долгое время, а также об играющей в полуфинале бургосской команде "Мирандес", место прописки которой - испанская Сегунда Б.
Об образовавшейся токсичной обстановке в раздевалке "Барселоны", о том как надоело лидеру команды Лионелю Месси терпеть вынос сора из избы от журналистов и функционеров клуба.
- Также в выпуске подробный анализ составов команд на матч всех звёзд НБА.