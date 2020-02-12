Ср, 12.02.2020
Самый большой кайф в Риге - атмосфера этого города. Она здесь живет в каждом кирпичике. Блогер Ирма Шейн
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  • В Одни Ворота: Каким образом о футбольном клубе "Рига" узнали миллионы?

В Одни Ворота: Каким образом о футбольном клубе "Рига" узнали миллионы?
Подкаст Radio SWH+

Олег Кононов

ФОТО: Riga FC

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

Сегодня в выпуске:

  • Новым тренером футбольного клуба "Рига" стал Олег Кононов. Бывшее место работы специалиста - московский "Спартак".

Насколько удачной окажется новая глава в карьере Кононова мы узнаем со временем. Пока что о действующем чемпионе Латвии написал портал Sports.ru, а это значит - о клубе узнали миллионы человек.

  • В Кубке Испании небывалое - вылетели и "Реал", и "Барселона"!

Команда Зидана дома уступила "Сосьедаду", а каталонцев выбил "Атлетик" из Бильбао, забивший на 93-й минуте! Более того, впервые за 17 лет в 1/2 финала не будет ни "Барсы", ни мадридских "Реала" и "Атлетико".

Слушайте о самой романтической афише полуфинала за долгое время, а также об играющей в полуфинале бургосской команде "Мирандес", место прописки которой - испанская Сегунда Б.

Об образовавшейся токсичной обстановке в раздевалке "Барселоны", о том как надоело лидеру команды Лионелю Месси терпеть вынос сора из избы от журналистов и функционеров клуба.

  • Также в выпуске подробный анализ составов команд на матч всех звёзд НБА.
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