Игрок НХЛ перенёс сердечный приступ прямо во время матча

Матч Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) между "Сент-Луис Блюз" и "Анахайм Дакс" был остановлен из-за сердечного приступа защитника Джея Боумистера.
36-летнему хоккеисту стало плохо во время первого периода. Игрок отправился на скамейку запасных, где потерял сознание и упал. В заявлении "Сент-Луиса" говорится, что хоккеист перенёс сердечный приступ.
Хоккеист покинул площадку на носилках. Боумистера удалось спасти, но неизвестно, сможет ли он продолжить карьеру.
Джей смог реагировать и двигаться уже по дороге в больницу. В данный момент Джей находится в сознании и проходит дальнейшее обследование врачами", - заявил генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг.
Отметим, что перед потерей сознания Боумистер не участвовал в никаких столкновениях, поэтому ничего не предвещало, что хоккеист может потерять сознание. Матч между "Сент-Луис Блюз" и "Анахайм Дакс" был прерван, а зрителям сообщили, что игру перенесли на другой день.
Джей Боумистер - один из самых титулованных канадских хоккеистов. В составе сборной Канады он дважды становился чемпионом мира (2003, 2004), а также побеждал на Олимпийских играх (2014). За "Сент-Луис" Боумистер выступает с 2013 года, а в 2019 году стал обладателем Кубка Стэнли.