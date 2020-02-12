Игрок НХЛ перенёс сердечный приступ прямо во время матча

36-летнему хоккеисту стало плохо во время первого периода. Игрок отправился на скамейку запасных, где потерял сознание и упал. В заявлении "Сент-Луиса" говорится, что хоккеист перенёс сердечный приступ.

Хоккеист покинул площадку на носилках. Боумистера удалось спасти, но неизвестно, сможет ли он продолжить карьеру.

Джей смог реагировать и двигаться уже по дороге в больницу. В данный момент Джей находится в сознании и проходит дальнейшее обследование врачами", - заявил генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг.

Отметим, что перед потерей сознания Боумистер не участвовал в никаких столкновениях, поэтому ничего не предвещало, что хоккеист может потерять сознание. Матч между "Сент-Луис Блюз" и "Анахайм Дакс" был прерван, а зрителям сообщили, что игру перенесли на другой день.