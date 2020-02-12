В Риге с большим концертом выступят "Artik & Asti"

Музыкант и продюсер Артём Умрихин, известный под псевдонимом Артик, занялся творчеством сразу после школы. Первым проектом Умрихина стала группа "Караты", пошумевшая на украинской сцене: дуэт Артика и Кекса собрал внушительное количество локальных премий, выпустил два официальных альбома — и ушел в творческий отпуск.

В 2010 году Артик совершенно случайно услышал демо-запись Анны Дзюбы и предложил ей сотрудничество: Умрихин захотел сделать качественный танцевальный проект с женским вокалом.

Так появилась группа Artik & Asti — поп-музыка от опытного продюсера и профессиональной вокалистки.

Синглы с первого альбома не выходили из ротации радиостанций, второй был признан дважды платиновым, третий альбом с песней "Неделимы" принёс музыкантам очередной "Золотой граммофон" и несколько других популярных музыкальных премий, после чего группа только продолжила набирать обороты. Клип на песню "Неделимы" на YouTube собрал более 30 миллионов просмотров.

В свободное от выступлений время Артик занимается продюсированием. В его резюме — совместная работа с такими артистами, как Иван Дорн, Джиган, Юлия Савичева, Анна Седокова, Женя Мильковский (группа "Нервы") и DJ Smash.