фото ⟩ Как будут выглядеть новые "электрички"

В ходе встречи, стороны обсудили ход реализации проекта по производству новых электропоездов для Латвии. Авторы цветового решения - рижская дизайнерская студия Dizaina studija TEIKA, команда которой начала разработку цветовой гаммы осенью 2019 года.

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Художники предложили комбинацию из трех цветов - привычного для транспортного сообщения желтого, так называемого traffic yellow, а также серого антрацита и темно-серого. Акцент сделан на желтом, который символизирует практичность, энергию, моду и технологии. Кроме того, этот цвет различают 80% людей, у кого проблемы со зрением - например, слабовидящие, имеющие дальтонизм и др. Так же traffic yellow очень хорошо отражает свет, новые электропоезда будут хорошо заметны, да и сам цвет очень стойкий.

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Серый антрацит - цвет, получивший свое название благодаря антрацитному каменному углю, который используется для производства электроэнергии. Считается самым роскошным из серых тонов, кроме того, на его фоне хорошо смотрится желтый. Все использованные в дизайне цвета легко обслуживать, они "ноские".

Министр Линкайтис выразил удовлетворение, что процесс изготовления новых электропоездов идет по графику, с учетом соблюдения всех требований по качеству.

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Как сообщалось ранее, Pasažieru vilciens в июле подписало с чешским предприятием Škoda Vagonka договор о поставках новых электропоездов. Общие затраты на приобретение 32 электропоездов, запчастей на пять лет и оборудования для технического обслуживания, а также строительство центра по ремонту электропоездов составят почти 255,889 млн евро, в том числе строительство депо обойдется в сумму около 14 млн евро.