фото ⟩ Как будут выглядеть новые "электрички"

В среду, 12 февраля, состоялась встреча министра сообщения Талиса Линкайтиса с председателем правления А/О Pasažieru vilciens Роджером Янисом Григулисом, а также представителями Škoda Vagonka. Во время встречи министру подарили модель нового электропоезда, тем самым показав всей стране, какими будут новые "электрички" в Латвии.
В ходе встречи, стороны обсудили ход реализации проекта по производству новых электропоездов для Латвии. Авторы цветового решения - рижская дизайнерская студия Dizaina studija TEIKA, команда которой начала разработку цветовой гаммы осенью 2019 года.
Художники предложили комбинацию из трех цветов - привычного для транспортного сообщения желтого, так называемого traffic yellow, а также серого антрацита и темно-серого. Акцент сделан на желтом, который символизирует практичность, энергию, моду и технологии. Кроме того, этот цвет различают 80% людей, у кого проблемы со зрением - например, слабовидящие, имеющие дальтонизм и др. Так же traffic yellow очень хорошо отражает свет, новые электропоезда будут хорошо заметны, да и сам цвет очень стойкий.
Серый антрацит - цвет, получивший свое название благодаря антрацитному каменному углю, который используется для производства электроэнергии. Считается самым роскошным из серых тонов, кроме того, на его фоне хорошо смотрится желтый. Все использованные в дизайне цвета легко обслуживать, они "ноские".
Министр Линкайтис выразил удовлетворение, что процесс изготовления новых электропоездов идет по графику, с учетом соблюдения всех требований по качеству.
Как сообщалось ранее, Pasažieru vilciens в июле подписало с чешским предприятием Škoda Vagonka договор о поставках новых электропоездов. Общие затраты на приобретение 32 электропоездов, запчастей на пять лет и оборудования для технического обслуживания, а также строительство центра по ремонту электропоездов составят почти 255,889 млн евро, в том числе строительство депо обойдется в сумму около 14 млн евро.
Госфинансирование проекта новых электропоездов составит 36,632 млн евро в 2019 году, 4,5 млн евро в 2020 году, 15,053 млн евро в 2021 году, 125,923 млн евро в 2022 году, 44,268 млн евро в 2023 году и 29,512 млн евро в 2024 году.