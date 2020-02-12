"Я не чувствовала себя хорошо": Остапенко покинула турнир в Санкт-Петербурге

Остапенко по всем статья уступила француженке Ализе Корне со счётом 1:6, 2:6.

Стоит отметить, что латвийская теннисистка занимает 40-е место в мировом рейтинге, а Корне - 61-я ракетка мира. Кроме того, француженке пришлось проходить квалификацию для того, чтобы попасть на турнир в Санкт-Петербурге.

Матч между теннисистками продолжался 1 час 2 минуты. За это время 22-летняя Остапенко отметилась только восемью двойными ошибками. 30-летняя Корне сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу француженки.

"Если говорить честно, я еще не адаптировалась после перелёта. Я не чувствовала себя хорошо, но думала, что смогу сыграть в свой теннис. Но это было сложно, ведь я прилетела практически накануне матча. Так что вижу две причины поражения: первое - долгий перелёт, второе - разница во времени. Это убило мои шансы. Я старалась бороться, но это очень тяжело", - цитирует Остапенко "Спорт-Экспресс".