Крестьяне из стран Балтии едут протестовать в Брюссель

Акцию протеста в четверг, 20 февраля, организуют литовские фермеры, а к ним присоединятся также фермеры из Латвии и Эстонии.

20 февраля Евросовет соберется в Брюсселе на внеочередное заседание, чтобы обсудить многолетний бюджет ЕС на 2021-2027 годы. Сельскохозяйственные организации Латвии считают, что это важный этап борьбы за справедливое распределение финансирования для сельского хозяйства.

Представляющие латвийских фермеров организации отмечают, что существующая система поддержки сельского хозяйства не обеспечивает равные конкурентные условия для фермеров всех стран ЕС.

Фермеры многих стран получают очень щедрые выплаты, превышающие средний уровень до трех раз, тогда как Латвия к 2027 году будет получать всего 77% от среднего уровня прямых платежей в ЕС.

Заместитель председателя общества "Крестьянский сейм" Майра Дзелзкалея-Бурмистре пояснила, что фермеры на акции протеста планируют заявить руководству ЕС о том, что в единой Европе у всех фермеров должны быть равные возможности.

"Общество и политики ожидают от фермеров все больше - они не только должны производить дешевые продукты, но и производить их, используя максимально щадящие окружающую среду методы, заботиться о сохранении биологического разнообразия, сокращать выбросы влияющих на климат газов. В то же время поддержка, которая предлагается латвийским крестьянам, в следующем периоде ожидается в размере всего 77% от средней по ЕС", - сказала представитель организации.