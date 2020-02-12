Ср, 12.02.2020
Если верить следствию, грубо говоря, латыши ее спросили, правда ли, что ее друг со свадьбы — сотрудник ФСБ, а она сказала, что да. [] Антонина говорит, что это он на нее и донес Константин Зимин, отец Антонины, которую обвинили в госизмене в пользу Латвии

Рейтинг доверия Владимиру Путину упал в два раза

Владимир Путин

ФОТО: AFP / Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Украина не ведет переговоров с Россией о возобновлении поставок воды в аннексированный Крым.
  • Рейтинг доверия Владимиру Путину упал в два раза за два года и достиг 35%.
  • Новый выброс радиации в Москве на месте строительства автотрассы в десятки раз превышает норму.

Видео: ГЛАВНОЕ | 12.02.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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