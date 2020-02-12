TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Украина не ведет переговоров с Россией о возобновлении поставок воды в аннексированный Крым.
- Рейтинг доверия Владимиру Путину упал в два раза за два года и достиг 35%.
- Новый выброс радиации в Москве на месте строительства автотрассы в десятки раз превышает норму.
Видео: ГЛАВНОЕ | 12.02.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.