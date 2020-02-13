Распространяется ли новый коронавирус по канализационным трубам?

11 февраля поступило сообщение, что эвакуирован жилой дом в Гонконге, в котором обитало более 100 человек. Это было сделано после того, как в здании новым коронавирусом заболели два человека. Второй жертвой болезни стала 62-летняя женщина, которая жила на десять этажей ниже заболевшего. Это позволяет думать, что новый коронавирус, который сейчас называют COVID-19, может распространяться по канализационным трубам. В ванной женщины была найдена и поврежденная труба, пишет The New York Times.

Эксперты по-прежнему пытаются выяснить способ, как именно этот вирус передается от одного человека другому. Впрочем, в истории был минимум один случай, когда коронавирус распространялся именно по канализационным трубам.

В 2003 году, по время вспышки атипичной пневмонии, которую и вызвал коронавирус, эксперты обнаружили, что болезнь в одном их жилых зданий Гонконга распространилась из-за поврежденной канализационной системы. Это произошло потому, что коронавирус атипичной пневмонии мог попасть в экскременты человека, а потом в канализацию. Сточные воды обычно не попадают в контакт с человеком, однако, если трубы повреждены, человек может с ними соприкоснуться и в результате заболеть.

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Вот, как распространяется вирус. Трубы ванных комнат обычно расположены в форме буквы U, чтобы обратно в раковину или в унитаз не попадали сточные воды или запахи. Однако в упомянутом жилом доме по известным причинам воздух мог проникнуть из канализации.

"Когда использовалась ванная комната, двери были закрыты и был включен вентилятор, могло образоваться негативное давление, в результате чего в воздух попадали мелкие капли сточных вод. Поле этого они могли осесть на различных поверхностях, например, на ковриках для ног, полотенцах и других туалетных принадлежностях", - рассказали эксперты.