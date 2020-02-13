Обнаружена прыгающая по воде рыба, которая может выйти на берег и уйти

Необычный способ перемещения продемонстрировал так называемый илистый прыгун (Periophthalmus variabilis). Это рыба-амфибия, которая может перемещаться по суше и жить как в воде, так и за ее пределами. Рыба проживает в тропических и субтропических регионах, образуя гнезда в мангровых насаждениях и слоях ила. Существует 32 известных вида илистого прыгуна.

За Periophthalmus variabilis в естественной среде в Индонезии наблюдали на протяжении месяца. Ученые уже ранее наблюдали за уникальной способностью этого вида карабкаться на деревья, и они пытались выяснить, как рыбе это удается.

"Мы примерно поняли, как она держится за деревья и камни, однако сейчас мы хотим больше узнать о том, как работают части тела рыбы, позволяющие ей залезать на деревья", - прокомментировал изданию Newsweek профессор Университета Эдинбурга Парвез Алам.

Видео: Илистые прыгуны выбираются из воды

Алам вместе с коллегами снимал илистых прыгунов каждый день, деревянными палочками принуждая их выбираться из воды. После этого ученые в увеличении детально исследовали движения этой рыбы, описав результаты в исследовании, опубликованном в научном журнале Zoology.

В конце концов ученые открыли совершенно новый вид движения этой рыбы, когда она, используя свое тело, прыгала по поверхности воды.

Двигаясь таким образом, рыба могла достичь скорость 1,7 метра в секунду. Во время исследования ученые наблюдали как за тем, как рыба прыгает в воду с суши, так и за тем, как она выходит из воды и уходит.

"Этот вид рыбы удивителен тем, что ему нравится много времени проводить вне воды. Мы ожидали, что она залезет не дерево, однако то, что она начала прыгать по поверхности воды, стало для нас сюрпризом", - сказал Алам.

Прыжки по воде выглядят как способ бегства, так как видно, что рыба, прыгая, может совершать резкие повороты.