Европа планирует создать истребитель нового поколения

В проекте Future Combat Air System (FCAS), в рамках которого будет разработан новый истребитель, участие принимают Германия, Франция и Испания.

Власти Германии утвердили кредиты в размере 77 миллионов евро, чтобы начать исследовательский проект, цель которого - до 2026 года создать прототипы первого истребителя нового поколения.

Состоявшееся в среду голосование позволит таким компаниям как Dassault, Airbus и Thales заключить договоры

В декабре проект преодолел одно большое препятствие, когда производители немецких и французских двигателей договорились, как разделить проект.

Планируется что FCAS начнут использовать в 2040 году. Систему образуют истребитель нового поколения и система спутников и контроля беспилотных аппаратов.

Эксперты считают, что разработка FCAS обойдется примерно в восемь миллиардов евро. Закупки и обеспечение деятельности системы могут обойтись еще в 100 миллиардов евро.