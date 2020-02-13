Европа планирует создать истребитель нового поколения

Немецкие законодатели в среду утвердили первое финансирование на международный проект по разработке нового истребителя в Европе, сообщает AFP.
В проекте Future Combat Air System (FCAS), в рамках которого будет разработан новый истребитель, участие принимают Германия, Франция и Испания.
Власти Германии утвердили кредиты в размере 77 миллионов евро, чтобы начать исследовательский проект, цель которого - до 2026 года создать прототипы первого истребителя нового поколения.
Состоявшееся в среду голосование позволит таким компаниям как Dassault, Airbus и Thales заключить договоры
В декабре проект преодолел одно большое препятствие, когда производители немецких и французских двигателей договорились, как разделить проект.
Планируется что FCAS начнут использовать в 2040 году. Систему образуют истребитель нового поколения и система спутников и контроля беспилотных аппаратов.
Эксперты считают, что разработка FCAS обойдется примерно в восемь миллиардов евро. Закупки и обеспечение деятельности системы могут обойтись еще в 100 миллиардов евро.
Новый истребитель должен заменить используемые в Германии и Франции истребители Eurofighter и Rafale до 2035-2040 годов.