Более 100 ДТП за сутки: пострадали в том числе и три пешехода

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадали 14 человек, в том числе три пешехода и один велосипедист, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Наибольшее число ДТП произошло в Рижском регионе - 61. В Курземе было зарегистрировано 14 аварий, в Земгале - 11, в Латгале - девять, а в Видземе - шесть.
Пострадавших также больше всего было в Рижском регионе, где травмы в результате ДТП получили девять человек. В Курземе в авариях пострадали четыре человека, а в Земгале - один.
За управление автомобилем в нетрезвом виде полиция в среду задержала семерых автоводителей, а по факту нарушения скорости было оформлено 207 протоколов.
В общей сложности на дорогах Латвии за прошедшие сутки был оформлен 471 протокол о нарушении правил дорожного движения.