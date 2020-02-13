Чт, 13.02.2020
Я больше не хочу видеть или чувствовать что-то подобное. Находиться в таком месте... Я не был на войне, но смерть в воздухе, что там обитала... Это что-то ужасное. Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции, о трагедии в Золитуде

Более 100 ДТП за сутки: пострадали в том числе и три пешехода

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадали 14 человек, в том числе три пешехода и один велосипедист, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Наибольшее число ДТП произошло в Рижском регионе - 61. В Курземе было зарегистрировано 14 аварий, в Земгале - 11, в Латгале - девять, а в Видземе - шесть.

Пострадавших также больше всего было в Рижском регионе, где травмы в результате ДТП получили девять человек. В Курземе в авариях пострадали четыре человека, а в Земгале - один.

За управление автомобилем в нетрезвом виде полиция в среду задержала семерых автоводителей, а по факту нарушения скорости было оформлено 207 протоколов.

В общей сложности на дорогах Латвии за прошедшие сутки был оформлен 471 протокол о нарушении правил дорожного движения.

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