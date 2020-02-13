Три убийства за два месяца: одному мужчине грозит пожизненное, второму - 25 лет тюрьмы

На судебных дебатах одного из обвиняемых попросили приговорить к пожизненному тюремному заключению, а второго - к 25 годам тюрьмы.

Следующее судебное заседание запланировано на 19 февраля, когда обвиняемым дадут последнее слово.

Всего обвинение построено на шести преступлениях.

Согласно решению, одно из убийств произошло в июне 2018 года. Обвиняемые вместе с еще одним лицом готовились провести работы на сельской собственности в округе Резекне.

Во время совместного употребления алкоголя между ними произошла ссора, в результате чего обвиняемые увели лицо в заброшенный дом в Лудзенском крае, где убили.

После этого обвиняемые подожгли дом и сожгли труп, чтобы скрыть следы преступления.

Кроме того, мужчины обвиняются в убийстве двух других человек в августе 2018 года.

В тот раз обвиняемые гостили у знакомого в волости Иргу и совместно употребляли алкоголь, но у гостей возник конфликт с хозяевами дома. В результате, обвиняемые убили хозяев дома - мужчину и женщину, - тела оставили в доме, а его подожгли.