Три убийства за два месяца: одному мужчине грозит пожизненное, второму - 25 лет тюрьмы

В Айзкраукле прокурор Земгальского районного суда потребовал пожизненного заключения и 25 лет тюрьмы двум мужчинам, который обвиняются в убийстве трех человек, сообщает агентство LETA.
На судебных дебатах одного из обвиняемых попросили приговорить к пожизненному тюремному заключению, а второго - к 25 годам тюрьмы.
Следующее судебное заседание запланировано на 19 февраля, когда обвиняемым дадут последнее слово.
Всего обвинение построено на шести преступлениях.
Согласно решению, одно из убийств произошло в июне 2018 года. Обвиняемые вместе с еще одним лицом готовились провести работы на сельской собственности в округе Резекне.
Во время совместного употребления алкоголя между ними произошла ссора, в результате чего обвиняемые увели лицо в заброшенный дом в Лудзенском крае, где убили.
После этого обвиняемые подожгли дом и сожгли труп, чтобы скрыть следы преступления.
Кроме того, мужчины обвиняются в убийстве двух других человек в августе 2018 года.
В тот раз обвиняемые гостили у знакомого в волости Иргу и совместно употребляли алкоголь, но у гостей возник конфликт с хозяевами дома. В результате, обвиняемые убили хозяев дома - мужчину и женщину, - тела оставили в доме, а его подожгли.
Также мужчины обвиняются в краже, в частности, они взяли из дома пострадавших в волости Иршу два велосипеда, которые использовали, чтобы быстрее покинуть место преступления.