Чт, 13.02.2020
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"Сделала тест": Седокова официально прокомментировала беременность

Анна Седокова

ФОТО: https://www.instagram.com/annasedokova/?hl=en

Возлюбленная латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Анна Седокова впервые официально дала ответ по поводу своей беременности. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

Ранее СМИ в очередной раз сообщили о предполагаемой беременности певицы, о которой она якобы подтвердила в Instagram

На следующий день, после появления этой новости красавица появилась вместе с Янисом на на вечере журнала GQ "100 самых стильных мужчин". Для выхода в свет артистка выбрала черное облегающее платье с глубоким декольте.

Живота не было заметно. Анна рассказала журналистам, что подчеркнула талию дорогим ремнем. Его стоимость превышает тысячу евро.  

Представители СМИ спросили Седокову про беременность. Певица была удивлена, но ответила, что подстраховалась и сделала тест на беременность. 

"Но я вчера даже сделала тест на беременность. А вот что он показал, это пока секрет. Вы обо всем узнаете позже", - заинтриговала Анна. 

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