Видео: Гол Овечкина признан лучшим в истории НХЛ

Североамериканский телеканал ESPN выбрал десятку лучших голов в истории Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ). Топ-10 возглавил российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Свою лучшую шайбу по версии ESPN Овечкин забросил в 2006 году во время своего первого сезона в НХЛ. Российский хоккеист забил гол 16 января 2006 года в ворота "Финикса", который тренировал легендарный Уэйн Гретцки. Интересно, мог ли тогда канадец догадываться, что через 14 лет Овечкин замахнётся на его рекорд?
В данный момент 34-летний Овечкин - один из лучших бомбардиров в истории НХЛ. На счету российского форварда 698 голов. Отметим, что только семерым хоккеистам удалось преодолеть отметку в 700 голов.