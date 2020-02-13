Видео: Гол Овечкина признан лучшим в истории НХЛ

Свою лучшую шайбу по версии ESPN Овечкин забросил в 2006 году во время своего первого сезона в НХЛ. Российский хоккеист забил гол 16 января 2006 года в ворота "Финикса", который тренировал легендарный Уэйн Гретцки. Интересно, мог ли тогда канадец догадываться, что через 14 лет Овечкин замахнётся на его рекорд?