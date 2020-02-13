В Латвии снижается заболеваемость гриппом

В больницы на прошлой неделе было доставлено 96 пациентов с гриппом и его осложнениями, что немного больше, чем в последнюю неделю января, когда в медицинские учреждения было доставлено 78 пациентов с гриппом. У 21 из госпитализированных пациентов была констатирована вызванная гриппом пневмония. Больные гриппом были госпитализированы на трех административных территориях - в Даугавпилсе, Резекне и Риге.

Из всех 1009 пациентов, госпитализированных в этом сезоне, 26% были в возрасте до четырех лет, 31% - в возрасте от пяти до 14 лет, 34% - в возрасте от 15 до 64 лет, а 9% пациентов были старше 65 лет.

В свою очередь заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе составила 1126,5 случая на 100 000 населения. Как и ранее, этими инфекциями чаще всего болеют дети в возрасте до 14 лет.

SPKC предупреждает, что тяжелее всего грипп переносят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания почек и легких, сахарный диабет и онкология, а также пациенты с хроническими инфекциями и ослабленным иммунитетом.

Грипп также особенно опасен для маленьких детей и беременных женщин.