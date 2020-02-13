Чт, 13.02.2020
Я больше не хочу видеть или чувствовать что-то подобное. Находиться в таком месте... Я не был на войне, но смерть в воздухе, что там обитала... Это что-то ужасное. Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции, о трагедии в Золитуде

Фото ⟩ Как выглядят обновленные помещения парома Romantika

В среду, 12 февраля, на особо мероприятия можно было осмотреть обновленные помещения парома Tallink Romantika.

Как известно, паром Romantika предприятия Tallink Grupp 13 января отправился на судостроительную верфь Nauta S.A в Гдыне, Польша, чтобы пройти плановое обслуживание и обновление.

Там были произведены работы по техническому обслуживанию и обновлены помещения для пассажиров.

Например, популярный ресторан шведского стола обновлен согласно концепции Grande Buffet, кафе на пароме - концепции Coffee & Co, а бар - согласно бренду Seapub. Перемены пережил также ресторан парома Grill House, Russian Cuisine Aleksandra, а также диско-зал Space Disc.

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