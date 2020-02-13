"Производили изъятие": KNAB снова наведался в Рижскую думу

Руководство Рижской думы проинформировано о визите KNAB, и работники управления сотрудничают со следователями, предоставляя всю необходимую информацию, сообщили в самоуправлении.

В Рижской думе заявили, что не располагают информацией о том, в рамках какого процесса проводятся эти действия.

Председатель Рижской думы Олег Буров (ЧСР) подчеркнул, что вместе с держателем долей капитала муниципальных предприятий, исполнительным директором города Юрисом Радзевичем (ЧСР) начаты перемены в компаниях и организациях думы, меняя управление.

Сам Буров на момент обысков Рижской думе не присутствовал.

В KNAB агентству LETA подтвердили, что бюро "произвело изъятие" в структурной единице Рижской думы согласно ранее начатому уголовному процессу. О каком деле идет речь, там не уточнили.

Более подробной информации в бюро не предоставили, но сообщили, что никто не задержан.

Тем временем Латвийское телевидение сообщает, что действия KNAB в управлении обеспечения коммерческой деятельности связаны с недавно начатым делом о возможной подделке документов в Рижском бюро по развитию туризма (RTAB).

Как сообщалось, директор бюро Гунтар Гринвалдс обратился в KNAB с заявлением о возможной подделке документов в RTAB.

Он заявил, что подделка документов происходила в группе, в которую входили остальные члены правления бюро - член правления RTAB Иева Ласмане и на тот момент член правления бюро, президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис, а также мэр Риги Олег Буров и, возможно, другие учредители RTAB, хотя подделка и происходила без их ведома.

По словам Гринвалдса, несмотря на то, что он пытался ввести принципы хорошего управления в учреждении, влияние продолжавшихся на протяжении многих лет нарушений в RTAB оказалось сильнее. В результате, по словам Гринвалдса, он стал для учреждения неудобным руководителем.

Он сообщил, что документы были подделаны, чтобы назначить Ензиса на пост директора по стратегическому развитию RTAB задним числом.

Были изменены также документы собрания учредителей RTAB, которые, таким образом, возможно, были вовлечены в противозаконные действия без их ведома.