"Я жёсткий, но они скажут мне спасибо". Щербатых о дисциплине, травмах и геях в тяжёлой атлетике

Виктор Щербатых - двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и пятикратный чемпион Европы. Сегодня это уже не действующий спортсмен, а тренер, который воспитывает новое поколение штангистов. В интервью RUS.TVNET Виктор рассказал об ожиданиях от Олимпиады в Токио, травмах, внешнем виде спортсменов, геях в тяжёлой атлетике, а также о фильме Viktors, который совсем скоро появится на экранах.

- "Я не был хорошим тяжелоатлетом, я даже не был талантливым. Возможно, у меня была сила воли", - с этих слов начинается трейлер фильма Viktors, который посвящён вам. Это кокетство?

- Нет, я реально пахал. Я три года отжил в кладовке. Вы даже не представляете, где я жил. Зачем? Я просто хотел стать чемпионом. Я спал на железной кровати, до которой я шёл боком из-за размеров этой комнаты. Там не было даже окон и чтобы определить - день сейчас или ночь, мне надо было выходить из комнаты. Кто сейчас это может выдержать? Сейчас все скулят. Я у детей телефоны отобрал, знаешь какие у меня потом разборки были?

- В начале прошлого года вы отдыхали в Таиланде, упали там с мотоцикла, а потом начались проблемы со страховкой в больнице и вы даже находились под угрозой депортации. Запоминающийся отпуск, о котором написали многие латвийские СМИ...

- Отпуск был хороший. Проблема в том, что банк Citadele делал такую красивую рекламу, а я на неё повёлся. Я купил эту карту и поехал в Таиланд. Там попал в аварию и мне нужно было заплатить в больнице 2000 евро или меня бы отправили в пожизненную депортацию. Я начал звонить в Citadele, они сказали, что у них есть посредник в Молдавии, всё очень медленно двигалось, но в итоге закончилось хорошо. В этом году я никуда не поехал. Просто такой год был, как начался позитивно, так и пошёл дальше…

- Я когда готовился к интервью, то написал ваше имя в поисковике и отсортировал новости за последний год: "В деле о рабах из Таджикистана фигурирует фамилия Щербатых", "Щербатых распространяет ложь о Вентспилсском центре тяжёлой атлетики", "Щербатых попал в аварию", "Щербатых вынужден судиться за дочь"... Такое ощущение, что у вас есть пиар-агент, который следит за тем, чтобы вы постоянно были в заголовках СМИ.

- Прошлый год у меня был довольно интересный, не скажу что позитивный, но очень энергичный. Везде я попал в СМИ и не всегда с хорошей стороны. Я не думал о своей популярности, но столько всего произошло, что это не осталось незамеченным. Люди читают, что Щербатых плохой, да не плохой я, просто год был такой и, кстати, не только у меня.

- А у тяжёлой атлетики каким был год? Как с финансированием?

- В этом году тяжёлая атлетика обеспечена. Я уверен, что у нас всё будет хорошо, финансирование пошло и наши спортсмены готовятся к Олимпийским играм, а вот что будет после Олимпийских игр - я не знаю. Там может быть плачевная ситуация. Сейчас наше правительство хочет вкладывать в развитие любительского спорта у детей, но если мы хотим детей замотивировать заниматься спортом - нужен пример из большого спорта. Кумир, на которого они будут равняться, чтобы ребёнок говорил "я хочу быть, как он". Но если большой спорт не будет развиваться у нас в Латвии не будет кумиров, на которых можно равняться.

Виктор Щербатых ФОТО: Edijs Pālens/LETA

- Вы говорили, что подготовка спортсменов к Олимпиаде под угрозой.

- После того, как я поднял шум пошло финансирование, но оно могло прийти в марте или апреле. Все говорят, что Вентспилс должен платить. Почему Вентспилс должен платить? Эта тема с санкциями, она очень тяжёлая. Как бы я не оправдывался, меня всё равно сделают "козлом".

- Сегодня у Вентспилса есть города конкуренты в тяжёлой атлетике?

- Конкурентов нет. Есть только города, которые помогают - это Добеле, Балви, Лудза, Даугавпилс. Если в этих городах появляется талантливый тяжелоатлет, мы предлагаем ему перебраться в Вентспилс. Там есть интернат, но будет ли он в следующем году, после того что натворили "эшелоны власти"…

- Сегодняшнее поколение тяжелоатлетов круче вашего?

- Нет, хуже. В фильме мы как раз пытаемся донести до детей, что все могут достигнуть огромнейших результатов, если будут тренироваться. Дети смотрят на Роналду и Месси и говорят - вот, они звёзды. Но они же были детьми? Были. Почему вы не думаете, что когда они были детьми, они просто тренировались. В чём разница? Вы же тоже дети. Просто вы хотите всё на халяву, а им по 30 лет и когда надо было пахать, они пахали. Халява бывает только когда ты депутат. Всё остальное - надо работать. Если ты стал депутатом - у тебя четыре года халявы. Сколько у них зарплата? Пятёрка, скидки, поэтому туда все ломятся, чтобы хотя бы четыре года покайфовать.

Виктор Щербатых, 2008 год ФОТО: Lita Krone/LETA

- Вы же сами были депутатом?

- Да, но у меня была идея помочь спорту. У нас в Сейме есть спортсмены. Кто-нибудь из них интересуется, чтобы спортсменам сделать пенсию? Клементьев, Бергманис - они же все спортсмены. Я в своё время попытался сделать, чтобы была пенсия, но вот этот гребец Клеменьтев... Он выдвинул такой закон, который сразу "сбрили" и пенсий до сих пор нет. Скажите спасибо Клеменьтеву, что у спортсменов нет пенсий! Обязательно это напишите! Мы с ним договорились, что в первом чтении будем просить пенсии для олимпийских чемпионов, а когда все согласятся, будем просить для всех олимпийских призёров. Он вышел и как начал читать: "чемпионы мира, чемпионы Европы, неолимпийские виды спорта...". Понятно, что этот закон сразу "закрыли".

- Почему вы не вышли тогда на трибуну и сами не написали как надо было?

- Я тогда только заявился в эту политику и многого не знал. Если бы я сейчас туда попал, меня бы уже фиг кто укатал на такие глупости. Я бы реально сделал так, чтобы у спортсменов была пенсия. Просто в то время я был не настолько умный, как Клементьев. Думаю, он этим воспользовался. Чистый политик.

- Какой вы тренер?

- В спортивной академии не могут научить найти общий язык с детьми. Это невозможно. Для этого нужно с детьми заниматься. Я со всеми найду общий язык. Это вопрос времени. Меня все будут слушаться. С бандитами, хулиганами, танцорами - со всеми найдём общий язык. Я в зале никогда не матерюсь, но если я скажу матное слово, то мне сразу дети сделают замечание. Но я же перед этим десять лет не ругался, почему ты не замечал? А когда я за десять лет сказал одно матное слово - все зафиксируют. Поэтому я не могу ни ругаться, ни пить, ни курить, ни шляться - у меня всю жизнь режим и я подаю пример.

- Вы до сих пор не можете себе позволить выпить?

- Я могу себе позволить много что, просто никто этого не видит. Но я уже не пью несколько лет. Всё, мне нельзя, мои "баки" уже заполнены алкоголем. Поэтому мне не нужно показывать детям, что я не пью, потому что я просто этого не делаю.

- Я так понимаю, у вас довольно жёсткие требования к детям, которые занимаются в вашем зале. Думаю, многих это может отпугнуть...

- Кого вы хотите воспитать - тряпку или мужчину? К девочкам я по-другому отношусь. Я заставляю детей мыться, стирать одежду, мыть голову, брить бороду. От мальчика не должно вонять, он же хочет девочкам нравится?

- Почему бороду?

- Если она красивая и ухоженная, значит она чистая. Если "криво" растёт, значит её у тебя быть не должно. "Ты должен быть чистый и красивый" - это мои правила. Если у тебя длинные и ухоженные волосы - хорошо. Но если они у тебя грязные, значит ты должен ходить лысый. Мы уже штангисты, мы уже большие, нас уже боятся люди. А если мы ещё будем некрасивыми и вонять… Когда ты поедешь на чемпионат мира или Европы, ты должен быть готов не только физически, но и морально. С одной стороны, возможно, я жёсткий. Но когда он вырастет, он скажет спасибо.

- Многие не выдерживают такое давление и требования?

- Я не могу ребёнка тренировать и нянчиться с ним. У меня порядок в зале. Был у нас в зале парень с "гривой" и я его попросил подстричься. Он сказал "нет" и тогда я пригрозил, что сам его подстригу. На следующий день пришла его мама и говорит, что сейчас так модно. Я ей отвечаю: "А знаете, что сейчас ещё модно? Кокаин и гомосятина. Почему вы за этой модой не гонитесь?". Когда ты поднимаешь штангу и держишь её над головой, у тебя не может дрогнуть ни один мускул. Если волосы ударятся тебе о лицо или попадут в глаз - ты дёрнешься. В итоге, штанга упадёт тебе на голову. Я буду виноват, что он стал инвалидом? Я же говорил подстричь волосы. На следующий день он пришёл подстриженный и занимается до сих пор.

- Это довольно странная параллель - длинные волосы, кокаин и гомосексуализм...

- Нет, если вы хотите, чтобы он был модный, значит должна быть красивая причёска. Значит он должен быть стройный. Значит он должен употреблять наркотики. Речь идёт о тех, кому нет 18 лет. Потом у них появляются мозги. Если вы хотите, чтобы он был модный, наркоманский гомосексуалист - это не ко мне. А если хотите, чтобы он был сильный, порядочный и уважал старших - это ко мне.

- А геев не может быть в тяжёлой атлетике?

- Тяжёлый вопрос. Может быть и может….

- Воспитаете чемпиона, а потом выясниться... И что тогда?

- Нет, он не сможет выжить в моём зале. У меня нет ласки к мальчикам, потому что он должен быть мужчиной. Приходят мальчики нежные - неделя, две и они не выдерживают. Самое интересно, что девочки сегодня очень сильные. Был конфликт с девочкой, я сказал, что не собираюсь сдавать позиции, она расплакалась и ушла. Вернулась. А если бы мальчик заплакал и ушёл, то он бы не вернулся. Мальчики становятся девочками.

- Считается, что тяжёлая атлетика - это не женский вид спорта. Это стереотип?

- Мы все хотим кушать. Чтобы кушать, нам нужны деньги. Кто-то может зарабатывать деньги головой, я могу телом. Есть много девчонок, которые толстые, неумные, некрасивые. Что им делать? Только в спорт идти. Она может быть сильной, значит в силовой вид спорта. Если дохлая, значит может долго бегать. Один глаз прямой, второй косой — стрельба. Она идёт зарабатывать себе на жизнь тем, что она умеет. Если девушка толстая и страшная, то куда ей идти? Мы со своей стороны готовы ей помочь. К тому же, что такое женский вид спорта - бег на 40 км? Где девчонка 180 см и весит 40 кг? Почему на это никто не обращает внимания? Или 170 см рост и весит 50 кг - это нормально? Это даже не тоненькая. Это просто "доходяга".

- А со скольки килограмм для вас начинается женщина?

- Тут нужно смотреть пропорции. Если у неё рост 160 см, то она точно не должна весить 60 кг. Хотя бы 52-55. Это также, как доказывают, что мужчина ростом 180 см и весом 70 кг - это очень хороший вес. Нет, это дохляк. Это раньше делались тесты и было доказано, что если рост 180 см, то весить он должен примерно 80 кг. Это дохляки и скелеты. Я скажу так, если рост 180 см и вес около 90 кг, то это реально мужчина. Не толстый, не худой, нормальное телосложение, в рубашке хорошо выглядит.

- Если ваша дочь захочет заниматься тяжёлой атлетикой?

- Вот лучше бы вы не задавали этот вопрос (смеётся). У неё спорт - это образ жизни. Она занимается гимнастикой, танцами и боксом. Но я бы не отговаривал дочь, если бы она захотела заниматься тяжёлой атлетикой.

Виктор Щербатых, 2008 год ФОТО: Ieva Čīka/LETA

- Тем не менее, тяжёлая атлетика - это травмоопасный вид спорта. С этим вы согласны?

- Если мы зайдём в интернет и начнём искать "самые травмоопасные виды спорта", то там не будет тяжёлой атлетики. Конечно, есть травмы свойственные тяжёлой атлетике.

- Все мы видели эти ужасные видео с вывернутыми руками…

- Ну да, потому что это видно. Но рука - это ничего страшного. Когда тебе сломают спину, вот это беда. В штанге спина не ломается, она просто болит. А в футболе и хоккее ломаются спины и шеи. В футболе на носилках с поля унесли и не показывают, что спортсмен себе спину сломал. Да, у меня ломался локоть. Его вставили, вылечили и всё, он рабочий. Со спиной это так не работает. Тебя ударили, спина болит, а утром нога не работает. За ночь диск ушёл, ударил нерв, нога отказала.

- Что сказать родителям, которые боятся отдавать ребёнка на тяжёлую атлетику?

- Что я могу сказать? Отдайте в футбол или хоккей. Он там быстрее сломается. Когда ты подходишь к штанге - ты весь напряжён. Травмы получаются тогда, когда мышцы сильно расслаблены или напряжены. Но когда ты сам их напрягаешь - они не рвутся, потому что ты их контролируешь. В тяжёлой атлетике не так. Ты подходишь к штанге, напрягаешь всю спину, ты не тянешь костями, ты тянешь мясом.

- Ждать что-то от тяжелоатлетов на Олимпиаде в Токио?

- Я надеюсь. Есть огромные надежды, но всё зависит от спортсменов. Я им говорю так: "Ребята, вам повезло, что у вас есть гуру в тяжёлой атлетике. Он уже не молодой. Никто не знает сколько он ещё выдержит. Я вас без него тренировать не хочу. Вы реально балбесы".

Премьера фильма Viktors состоится в Forum Cinemas в начале апреля. По словам режиссёра картины Юлии Лочмеле, сам Виктор Щербатых ещё не видел финальную версию фильма и он также, как и все остальные, увидит фильм во время премьерного показа. На премьерном показе будут присутствовать также штангистка Ребека Коха и тренер Эдуард Андрушкевич. Сейчас ведутся переговоры о показе фильма на латвийском телевидении. Затем все желающие смогут увидеть фильм в интернете.

"Это портрет-фильм о жизни Виктора Щербатых, начиная с детства. У нас были мысли, связанные с тяжёлой атлетикой, которые мы хотели донести до молодёжи", - говорит Лочмеле.