Covid-19: Рига готова к возможному закрытию учреждений и специальным мерам

На заседании депутаты комитета заслушали доклад о распространении Covid-19 в мире и готовности столицы к возможной эпидемии.

"Наша задача - не допустить распространения вируса, так как он ведет к потерям - и человеческих ресурсов, и экономическим. В случае эпидемии будет значительно осложнена также работа учреждений и школ", - сказала председатель комитета, главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.

Со своей стороны Радзевич подчеркнул, что самоуправление готово к разным ситуациям - возможному закрытию учреждений, особым мерам защиты для людей, которые работают в сфере обслуживания клиентов, различным информационным мероприятиям.

"10 февраля Европейская комиссия на специальном заседании рассмотрела новые возможные масштабы распространения коронавируса и сценарии в Европе.

Лучший из них - это отдельные завезенные случаи. Однако, с учетом быстрого и непредсказуемого распространения вируса в Азии, прогнозируется возможная эпидемия в Европе.

Поэтому Европейская комиссия постановила, что каждая из стран должна актуализировать свою готовность к возможной эпидемии", - сказала Розентале.

Как сообщалось, все ответственные службы Латвии - Центр профилактики и контроля заболеваний, Служба неотложной медицинской помощи и крупнейшие больницы - постоянно отслеживают ситуацию в мире и уже сейчас работают в режиме готовности.