"У нас будут папа и мама": Путин выступил против однополых браков в России

Президент России Владимир Путин 13 февраля заявил, что не допустит разрешения однополых браков, пока занимает пост главы государства, пишет "Медуза".
"Что касается "родителя № 1 и родителя № 2"… Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама", - высказался Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России.
Также президент России поддержал предложение депутата Госдумы РФ Ольги Баталиной прописать в Основном законе, что правительство должно поддерживать и защищать традиционные семейные ценности.
Владимир Путин не впервые использует конструкцию "этого не будет, пока я президент", однако, как минимум один раз президент России нарушил свое слово: в 2018 году, спустя 13 лет после публичного обещания не повышать пенсионный возраст, он был повышен, отмечает "Медуза".
Нынешний президентский срок Путина истекает в 2024 году, однако в последнее время ведутся дискуссии о том, каким образом Владимир Путин сможет остаться у власти в другой позиции - возможно, как сенатор или руководитель Государственного совета.