"У нас будут папа и мама": Путин выступил против однополых браков в России

"Что касается "родителя № 1 и родителя № 2"… Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама", - высказался Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России.

Также президент России поддержал предложение депутата Госдумы РФ Ольги Баталиной прописать в Основном законе, что правительство должно поддерживать и защищать традиционные семейные ценности.

Владимир Путин не впервые использует конструкцию "этого не будет, пока я президент", однако, как минимум один раз президент России нарушил свое слово: в 2018 году, спустя 13 лет после публичного обещания не повышать пенсионный возраст, он был повышен, отмечает "Медуза".